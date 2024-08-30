聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸軍分3年度編列115億元 對美採購近千架攻擊無人機
美國國務院在6月批准對我國出售價值19.5億元新台幣的720套Switchblade 300「彈簧刀」自殺無人機以及價值97億元新台幣的291套ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。陸軍在明年度預算書也公布將分3個年度編列115億元採購近千套人員殺傷型及反裝甲型「攻擊無人機飛彈系統」。
軍方在114年國防預算書指出，現代及未來作戰型態發展，無論從戰略或戰術著眼考量，無人機已成為現代化部隊的標準配備，尤其以戰鬥部隊而言，已經是防衛作戰中「創新／不對稱」作戰的關鍵戰力，有鑑於此，有必要籌購符合作戰需求的「攻擊無人機飛彈系統」
根據預算書說明，陸軍從113年度起，分3個年度編列115億3640萬元籌購「攻擊無人機飛彈系統」，其中包括「人員殺傷型」685架、「反裝甲型」291架。其中今年度分配預算27億7640萬元，可能原為機密預算，經美方正式公布軍售案後，改以公開預算編列。
依據陸軍公布的採購數量，「反裝甲型」攻擊無人機採購291架符合ALTIUS 600M-V反裝甲無人機的出售數量。不過「人員殺傷型」無人機685架略低於美方宣布出售720套Switchblade 300「彈簧刀」的數量。
陸軍強調，地面部隊配賦攻擊無人機飛彈系統，以提升打擊能力，縮短緊急增援、執行作戰之反應時間，有效摧毀敵高價值目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言