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陸軍分3年度編列115億元 對美採購近千架攻擊無人機

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍分3年編列115億元預算，將對美採購「彈簧刀」等無人攻擊機。圖／截自AeroVironment官網
陸軍分3年編列115億元預算，將對美採購「彈簧刀」等無人攻擊機。圖／截自AeroVironment官網

美國國務院在6月批准對我國出售價值19.5億元新台幣的720套Switchblade 300「彈簧刀」自殺無人機以及價值97億元新台幣的291套ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。陸軍在明年度預算書也公布將分3個年度編列115億元採購近千套人員殺傷型及反裝甲型「攻擊無人機飛彈系統」。

軍方在114年國防預算書指出，現代及未來作戰型態發展，無論從戰略或戰術著眼考量，無人機已成為現代化部隊的標準配備，尤其以戰鬥部隊而言，已經是防衛作戰中「創新／不對稱」作戰的關鍵戰力，有鑑於此，有必要籌購符合作戰需求的「攻擊無人機飛彈系統」

根據預算書說明，陸軍從113年度起，分3個年度編列115億3640萬元籌購「攻擊無人機飛彈系統」，其中包括「人員殺傷型」685架、「反裝甲型」291架。其中今年度分配預算27億7640萬元，可能原為機密預算，經美方正式公布軍售案後，改以公開預算編列。

依據陸軍公布的採購數量，「反裝甲型」攻擊無人機採購291架符合ALTIUS 600M-V反裝甲無人機的出售數量。不過「人員殺傷型」無人機685架略低於美方宣布出售720套Switchblade 300「彈簧刀」的數量。

陸軍強調，地面部隊配賦攻擊無人機飛彈系統，以提升打擊能力，縮短緊急增援、執行作戰之反應時間，有效摧毀敵高價值目標。

台幣 陸軍 飛彈

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