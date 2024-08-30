購976架攻擊無人機飛彈系統 陸軍：現代化部隊標配

根據114年度國防預算書顯示，原本編列於機密預算的「攻擊無人機飛彈系統」已編列於公開預算中，將採購685架人員殺傷型、291架反裝甲型。陸軍強調，無人機已成現代化部隊「標準配備」裝備。

美國政府於美東時間6月18日公告，將就總額3億6020萬美元的「攻擊無人機飛彈系統」對台軍售案，展開知會國會程序。此次對台軍售彈簧刀攻擊無人機，含人員殺傷（Switchblade 300）及反裝甲（Altius600M）2種型號。

據了解，此軍售案去年編列於機密預算中，根據今天上午送抵立法院的民國114年度國防預算書顯示，已編列在公開預算，總金額為115億3640萬元、113年至115年的持續性預算，將採購685架人員殺傷型、291架反裝甲型。

陸軍進一步說明，現代及未來作戰型態發展，不論從戰略或戰術著眼考量，無人機已成現代化部隊「標準配備」的裝備，尤其以戰鬥部隊而言，更是防衛作戰中「創新、不對稱」的作戰關鍵戰力，因此，籌購符合作戰實需的「攻擊無人機飛彈系統」有其必要性。

人員殺傷型最大航程至少20公里、滯空時間高於20分鐘、重量3.27公斤，感測系統為光學及紅外線模組，藉迫擊砲型發射器實施軟發射；反裝甲型最大航程約440公里、滯空時間4小時、重量約12公斤，除具備情監暨標定、訊號情報、電子戰或通訊中繼外也可安裝尋標器，同時由陸海空等多元儎台發射。