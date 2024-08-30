海軍增購6艘快速布雷艇 有效對抗兩棲進犯

台灣海岸防務是重中之重，日前大陸小艇突破淡水河口防務後，監控海岸成為關鍵，且強化淡水河口防務已呈報國安會並執行。但究竟是誰來協助培訓、操作？又是誰來負責系統升級？ 這篇分析告訴你，海巡署為何將原規畫建置在澎湖跨海大橋哨站的紅外線熱影像監控系統，優先調回淡水河口部署，以及未來可能改善的方向。特別是陸軍關渡指揮部增派雷達操作手，並開放操作權限給河防管制中心後，是否可能達到軍警共同監偵的目標。

2024-08-30 07:30