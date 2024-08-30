海軍增購6艘快速布雷艇 有效對抗兩棲進犯
國防部今天將民國114年主管預算書送交立法院，海軍將自明年起至116年共編列新台幣18億餘元，籌獲快速布雷艇後續艇6艘，落實國艦國造政策，並縮短布雷作業時效，提高對敵航渡威脅，有效對抗兩棲進犯。
海軍自106年至110年共編列9億1777萬元籌建4艘快速布雷艇，由龍德造船公司建造，4艘快速布雷艇均已成軍。
國防部今天將「民國114年度國防部預算書」、「113年中共軍力報告書」及「五年兵力整建及施政計畫報告」等國防部主管預算書表送抵立法院。
根據預算書，海軍司令部自明年起至116年共編列18億672萬8000元，計畫籌或快速布雷艇後續艇6艘，其中明年度編列7億8908萬元。
針對快速布雷艇後續艇計畫必要性，海軍指出，快速布雷艇後續艦有助於執行防禦性布雷及封港布雷，提高對敵航渡威脅，以嚇阻、阻滯兩棲攻擊行動，為國軍創造有利契機，有效對抗兩棲進犯，達成聯合防衛作戰有利態勢。
至於預期成果，海軍指出，藉由快速布雷艇後續艇的設計與建造，可以帶動國內造船工業，落實國艦國造政策，並能有效縮短整體布雷作業時效，維持各區快速布雷能力。
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