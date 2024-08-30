快訊

2花蓮海巡開巡邏車輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

獨／摺疊手機大亂鬥優惠！三星、小米、OPPO、moto最高折1萬5 最便宜1.4萬買得到

美專家警告中國採取蟒蛇戰略 逐步逼迫台灣屈服

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國「國家利益」雜誌國安分析家懷契特撰文說，有專家認為中國準備好對台採取「蟒蛇戰略」，可能利用網路攻擊、假訊息及封鎖措施逼迫台灣屈服，而不是直接入侵。

曾任國會職員的懷契特（Brandon J. Weichert）在「國家利益」（The National Interest）刊文中說，烏克蘭和台灣在地緣政治討論中經常被拿來比較，但兩者情況截然不同。烏克蘭面臨與俄羅斯的地面消耗戰，台灣則是受到中國海軍和網路能力的威脅。

根據美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）一項分析，中國可能對台灣採取「蟒蛇戰略」（Anaconda Strategy），利用網攻、假訊息和封鎖措施逼迫台灣屈服，而非直接入侵。

在西方聚焦烏克蘭之際，中國的戰略定位及在南海日益增強的主導地位，恐會使得台灣愈來愈容易受到中國侵略。

根據捍衛民主基金會說法，任何「與北京的潛在衝突都不會類似於俄羅斯入侵烏克蘭，中國將瞄準能源和糧食供應」。

中國軍隊很可能大肆利用經濟和網路戰策略迫使台灣就範。

按照捍衛民主基金會分析家的評估，針對台灣大規模網攻對中國來說代價高昂，對防守方來說也代價不小。中方的網攻很可能會襲擊關鍵電信節點，進而孤立台灣。

美國退役海軍少將、捍衛民主基金會網路與科技創新中心資深主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為，台灣將面臨「在一連串關鍵基礎設施交錯故障期間維持一切正常運轉」的壓力，其中「電力會導致金融服務出現問題」。

文中還說，事實上，西方在烏克蘭戰場上陷得愈久，中國就愈有可能認為現在是猛烈打擊台灣的最佳時機。

中國的蟒蛇戰略最終可能比西方任何戰略都有效得多。在中國於南海和東海擴張勢力之際，北京的策士顯然準備將進入台灣的海上通道據為己有。尋求主宰這些水道也有經濟因素。

文末說，這樣做也有真正的戰略原因，一切都有助於癱瘓台灣。現下是絕對危機的時刻。台灣還沒準備好，西方已經分心，反觀中國已準備就緒。

兩岸關係 烏克蘭 網路攻擊 美中關係

延伸閱讀

數發部不只要打詐 未來還要打擊假訊息

有批蛇肉好環保？被誤解與簡化的「蟒蛇養殖取肉」研究

元大證券邀請美日專家 分享2024年下半年市場展望及 AI 半導體趨勢

確實沒有限貸令…但已無便宜利率及寬鬆貸款認定！ 專家：3％若房市還在燒那往4％也不會意外

相關新聞

陸軍分3年度編列115億元 對美採購近千架攻擊無人機

美國國務院在6月批准對我國出售價值19.5億元新台幣的720套Switchblade 300「彈簧刀」自殺無人機以及價值...

明年預算未見C-130運輸機升級案？ 太武山計畫藏玄機

國防部今天將114年度國防預算書送達立法院，在公開預算項目卻不見先前傳出的C-130H運輸機性能升級案，不過空軍已經編列...

國防部分析中共軍力 對台高強度威脅樣態一次看

國防部今天將114年度公開預算送達立法院，其中包括「113年中共軍力報告書」與「五年兵力整建及施政計劃報告」，國防部指出...

國造潛艦分14年編列2840億元 120年將達321億元高峰

立法院新會期即經報到，國防部今天將明年度國防預算書送達立法院，針對各界關注的潛艦國造預算，預計從明年起分14個年度執行到...

出席軍人節大會 賴總統重申四堅持：堅守民主自由 捍衛國家主權

賴清德總統今天主持國防部「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，他強調，台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，台灣要當和平舵...

強化淡水河口防務應急部署「新海神」系統 性能強在哪

台灣海岸防務是重中之重，日前大陸小艇突破淡水河口防務後，監控海岸成為關鍵，且強化淡水河口防務已呈報國安會並執行。但究竟是誰來協助培訓、操作？又是誰來負責系統升級？ 這篇分析告訴你，海巡署為何將原規畫建置在澎湖跨海大橋哨站的紅外線熱影像監控系統，優先調回淡水河口部署，以及未來可能改善的方向。特別是陸軍關渡指揮部增派雷達操作手，並開放操作權限給河防管制中心後，是否可能達到軍警共同監偵的目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。