美專家警告中國採取蟒蛇戰略 逐步逼迫台灣屈服

美國「國家利益」雜誌國安分析家懷契特撰文說，有專家認為中國準備好對台採取「蟒蛇戰略」，可能利用網路攻擊、假訊息及封鎖措施逼迫台灣屈服，而不是直接入侵。

曾任國會職員的懷契特（Brandon J. Weichert）在「國家利益」（The National Interest）刊文中說，烏克蘭和台灣在地緣政治討論中經常被拿來比較，但兩者情況截然不同。烏克蘭面臨與俄羅斯的地面消耗戰，台灣則是受到中國海軍和網路能力的威脅。

根據美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）一項分析，中國可能對台灣採取「蟒蛇戰略」（Anaconda Strategy），利用網攻、假訊息和封鎖措施逼迫台灣屈服，而非直接入侵。

在西方聚焦烏克蘭之際，中國的戰略定位及在南海日益增強的主導地位，恐會使得台灣愈來愈容易受到中國侵略。

根據捍衛民主基金會說法，任何「與北京的潛在衝突都不會類似於俄羅斯入侵烏克蘭，中國將瞄準能源和糧食供應」。

中國軍隊很可能大肆利用經濟和網路戰策略迫使台灣就範。

按照捍衛民主基金會分析家的評估，針對台灣大規模網攻對中國來說代價高昂，對防守方來說也代價不小。中方的網攻很可能會襲擊關鍵電信節點，進而孤立台灣。

美國退役海軍少將、捍衛民主基金會網路與科技創新中心資深主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為，台灣將面臨「在一連串關鍵基礎設施交錯故障期間維持一切正常運轉」的壓力，其中「電力會導致金融服務出現問題」。

文中還說，事實上，西方在烏克蘭戰場上陷得愈久，中國就愈有可能認為現在是猛烈打擊台灣的最佳時機。

中國的蟒蛇戰略最終可能比西方任何戰略都有效得多。在中國於南海和東海擴張勢力之際，北京的策士顯然準備將進入台灣的海上通道據為己有。尋求主宰這些水道也有經濟因素。

文末說，這樣做也有真正的戰略原因，一切都有助於癱瘓台灣。現下是絕對危機的時刻。台灣還沒準備好，西方已經分心，反觀中國已準備就緒。