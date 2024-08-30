明年預算未見C-130運輸機升級案？ 太武山計畫藏玄機

國防部今天將114年度國防預算書送達立法院，在公開預算項目卻不見先前傳出的C-130H運輸機性能升級案，不過空軍已經編列「太武山三號」計畫相關作業費，據了解，C-130H升級案還需等美方正式宣布。另一方面，空軍因應雷虎特技小組將換裝勇鷹高教機，也為勇鷹機編列構改及增購噴煙油箱相關費用。

空軍從1980年代起分批向美國採購C-130H運輸機，總數達21架，不過編號1310運輸機於民國86年失事墜毀於松山機場，包括暱稱「法老王」的C-130HE電戰機在內，目前仍有20架在役。其中首批12架C-130H從1984年出廠至今已達40年，多年來空軍始終爭取C-130H性能重建升級預算，不過直到今年6月，空軍才證實規劃從114年到119年執行20架現役機的性能提升工程。

根據空軍規畫，C-130H升級重點包括「座艙整合介面」、「增進海上搜救能力」及「模擬機」等三大主要項目，其中包括全球精確定位、機位回報及安全避碰的系統，估計金額超過百億元。

國防部今天將明年度預算書送達立法院，不過並未見到升級案列入公開預算，不過空軍已編列「太武山三號」專案相關作業費，包括業務費、事務費、辦公室設施費、差旅費等，金額編列10萬元到30萬元不等。

據了解，在美方正式宣布軍售案之前，我方相關經費將暫以機密預算編列。太武山專案為空軍過去對美採購C-130H運輸機的專案代號，前後已執行太武山一號及二號計畫。

另一方面，因應AJT勇鷹機陸續交機，將逐步取代飛訓部戰鬥組及雷虎特技小組的現役AT-3高級教練機，空軍從明年起已編列預算將為新式高教機進行購改，並且增購噴煙油箱裝置。

根據預算書說明，空軍從114年至116年、共3億4132萬元的持續性預算，採購「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」，預算高峰落在115年的1億7080萬元。空軍說明，為了銜接學員基礎換裝訓練及雷虎小組操演機，擬針對新式高教機實施構改及增購噴煙油箱裝置。