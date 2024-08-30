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國防部編81億元採購新式步槍 提升整體戰力

中央社／ 台北30日電

國軍T91步槍服役迄今已逾19年，軍備局研發新式T112戰鬥步槍；根據114年度國防部預算書，為提升國軍整體戰力，國軍將自明年起至118年度，編列81億餘元籌購新式步槍及雷射模組等附屬裝備。

軍備局已對外公開由205廠所研發的T112戰鬥步槍，口徑為5.56公厘，包含光學瞄準具、前握把等配件，軍方將領透露陸軍明年將採購首批2萬5千枝T112戰鬥步槍。

國防部今天將「民國114年度國防部預算書」、「113年中共軍力報告書」及「五年兵力整建及施政計畫報告」等國防部主管預算書表送抵立法院。

「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，114年度軍事投資預算籌編約1458億元（較113年增加203億元，成長16%），其中持續案計編列1389億元，持續推動重大軍購及機艦國造等計畫；另新增案編列69億元，置重點於提升後備戰力、強化不對稱戰力及指管韌性、改善訓場設施與戰時醫療能量等要項，以達成防衛作戰實需。

根據114年度國防部預算書，陸軍司令部統籌建案籌購「新式步槍」及附屬裝備，指出全軍T91步槍服役迄今已逾19年，綜觀世界各國步槍均已廣泛使用瞄準鏡、戰術握把、雷射模組等系統化裝備，但國軍僅使用傳統機械式準覘，無其他輔助套件，已不敷未來戰爭趨勢，需汰換為精度高、可快速射擊的步槍，以有效增加各類型部隊及單兵戰鬥能力，進而提升國軍整體戰力。

新式步槍採購案由陸軍司令部統籌建案，全案預計編列81億656萬4千元，執行期程為114至118年度，計畫籌購新型步槍及附屬裝備；其中陸軍明年編列4億2712萬4千元、憲兵指揮部明年編列7億4271萬4千元、全民防衛動員署編列2億827萬8千元，籌購新型步槍及附屬裝備。

針對預期成果，國防部於預算書指出，單兵配賦新型步槍，以達「遠打準、近打快」之目的，並於作戰階段全程結合地形，障礙、工事，行近距離快速射擊，遂行反登陸、反空（機）降、縱深地區守備、連續反擊及重要目標防護等作戰行動，殲滅敵有生戰力、阻滯敵軍，確保國土防衛任務遂行。

國軍 國防部 陸軍

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