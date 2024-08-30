C-130H升級編列機密預算 專案代號太武山三號

空軍C-130H運輸機服役達40年，空軍民國114年起至119年進行升級，但相關預算未見今天送抵立法院的國防預算書。據了解，已編列於機密預算，但在公開版本，可見「太武山三號」的小額作業費編列。

空軍分批向美國採購20架C-130H運輸機（編號1310於民國86年失事墜毀於台北松山機場，現為19架），及1架改裝稱為「法老機」的C-130HE電戰機，首批12架C-130H運輸機自1984年出廠服役迄今已達40年。

空軍司令部6月證實，空軍為提升C-130型機飛航安全及作戰支援效益，規劃自114年至119年執行20架性能提升作業（19架C-130H、1架C-130HE）。

升級重點為「整合座艙介面」、「增進海上搜救能力」及「模擬機」3大類主要項目，包括「全球精準定位」、「機位回報」、「安全避撞」等系統；據了解，升級金額逾百億元。

114年度國防預算書上午已送抵立法院，不過，並未見到升級案編列於公開預算書，據了解，是編列於機密預算。但在公開預算中，可見空軍已編列「太武山三號」相關作業費，包括業務費、事務費、辦公室設備費、差旅費，金額落在10萬元至30萬元不等。

太武山專案為空軍過去對美採購C-130H運輸機的專案代號，由於是分批採購，區分為太武山一號、二號，此次升級案則是三號。