國防部分析中共軍力 對台高強度威脅樣態一次看

國防部今天將114年度公開預算送達立法院，其中包括「113年中共軍力報告書」與「五年兵力整建及施政計劃報告」，國防部指出，中共仍受限於台海天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面犯台之正規作戰能力。不過國防部強調，共軍機、艦逾越海峽中線並劃設禁航區，執行針對性聯合軍事演習，其中火箭軍部隊及遠火部隊進行實彈射擊及彈道飛彈試射飛越我領空等舉動，被視為高強度威脅。

報告書針對中共犯台時機的評估指出，中共片面改變台海現狀，持續於台海周邊海、空域增加軍事活動及灰色地帶襲擾頻次，為兩岸和平穩定帶來隱憂。據中共「反分裂國家法」第8條指出，下列條件發生時，將對台「採取非和平方式及其必要措施，捍衛國家主權和領土完整」：台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實。發生會導致台灣從中國分裂出去的重大事變。和平統一可能性完全喪失。

另外，據美國公布2023年「中共軍力報告」，也說明有關中共犯台可能時機為下列6項：台灣正式宣布獨立。未清楚定義之台獨舉動。台灣內部動盪。台灣獲得核武。不斷推遲兩岸和平統一對話進程。外國軍隊介入台灣內部事務。

報告書並對可能對台威脅的態樣，區分為低強度、中強度和高強度威脅。低強度威脅為共軍於大陸東南沿海、中線以西，進行常態化演訓及襲擾活動。具體態樣包括態樣：於大陸沿海地區開設禁航區從事演訓，演練戰(術)法。三軍聯合登陸演習,驗證聯合作戰整體效能。中共部署新型主、輔戰機及無人機，於海峽中線西，從事空中警戒、巡邏等任務。以民用無人機經我外島，從事襲擾。藉施放探空氣球,經我本島周邊，增加我空防應處負荷。

中強度威脅包括：共軍派遣機、艦逾越海峽中線，並強化「灰色地帶」手段對我進行襲擾。具體態樣例如：派遣海警及科研等公務船，進入台海周邊及外島禁止、限制水域進行巡邏、水文與海底地形調查等作務，增加我應對負荷。指管海、空兵力於台海周邊從事聯合戰備警巡及海空聯訓，加大對台軍事威懾力度。指管海、空兵力經台海周邊從事遠海長航訓練，強化突破島鏈、遠程機動打擊能力。常態派遣共艦或海警船於台海周邊24浬或我重要海上交通航道進行海上操演，迫我派遣兵力應處。小兵力、多批次、連續性逾越海峽中線，於我周邊警巡。菸台灣周邊重要航道外開設攔檢區，並運用海警船對往來國際商(貨)輪進行臨檢。

高強度威脅包括：共軍機、艦逾越海峽中線並劃設禁航區，執行針對性聯合軍事演習。態樣包括；在台海周邊開設禁航區，海、空兵力採「分區同時」進入我應變區，企圖封控我對外交通航道。火箭軍部隊及遠火部隊進行實彈射擊及彈道飛彈試射，刻意飛越我領空。海域,從事反介入/區域拒止戰術演練。空中、海上載台迫近並對我模擬攻擊。共軍機、艦突入24浬持續定向台灣，抵近12浬。網路駭侵、設施癱瘓。航艦編隊於我東部周邊海域，從事反介入/區域拒止戰術演練。空中、海上載台迫近並對我模擬攻擊。共軍機、艦突入24浬持續定向台灣，抵近12浬。網路駭侵、設施癱瘓。

報告書指出，共軍仍持續強化聯戰指管效能、加速修頒各體系作戰準則、建構新型作戰力量、發展新興軍工科技與戰具研發，惟對台戰術戰法運用，仍受限台海天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面犯台之正規作戰能力。目前仍以對我進行聯合軍事威懾、聯合封鎖及聯合火力打擊為主要選項，然為達成「澈底解決台灣問題」，將持續強化「聯合登島作戰」整備，其戰力增長及對我威脅值得關注。