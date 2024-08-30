勇鷹將成為雷虎小組操演機 空軍3.4億採購噴煙裝置
國機國造的「勇鷹高教機」將取代雷虎小組的AT-3戰機，空軍在114年度國防預算書披露，為銜接學員基礎換裝訓練，以及雷虎小組操演機，擬針對新式高教機實施構改，並且增購噴煙油箱裝置。
隨著「國機國造」勇鷹新式高教機穩定交機空軍，除了取代F-5戰機（RF-5偵照機仍保留）外，未來也將取代雷虎特技小組AT-3戰機。
民國114年度國防預算書上午已送抵立法院，空軍編列114年至116年、共3億4132萬元的持續性預算，採購「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」，預算高峰落在115年，為1億7080萬元。
空軍說明，為了銜接學員基礎換裝訓練及雷虎小組操演機，擬針對新式高教機實施構改及增購噴煙油箱裝置。
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