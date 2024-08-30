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國造潛艦分14年編列2840億元 120年將達321億元高峰

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦首艘原型艦海鯤號。圖/本報資料照
國造潛艦首艘原型艦海鯤號。圖/本報資料照

立法院新會期即經報到，國防部今天將明年度國防預算書送達立法院，針對各界關注的潛艦國造預算，預計從明年起分14個年度執行到民國127年建造7艘後續潛艦，雖然明年僅編列20億元，不過後年起將大幅增加到170億元，120年將達到預算高峰的321億元。

立法院新會期即將報到，由於下個會期將審查114年度中央政府總預算，各部會預算書近期陸續送達各立委辦公室。根據國防部說明，潛艦國造確定從明年起分14個年度編列2840多億元預算，採購7艘後續艦。據了解，原型艦「海鯤號」現正執行各項測試，預計明年底以前完成海測並交付海軍，後續7艘國造潛艦預計將採「3+2+2」方式分批籌獲。

國防部114年度預算書指出，「潛艦國造第3階段後續艦籌建（海鯤號潛艦後續艦）案」，總預算為2840億8080萬元，從114年執行至127年，共計14年。根據預算書說明，海軍明年僅執行20億元行政經費，但115年預算大幅增至170億元，116到124年共9年間的單年預算皆高於200億元，最高峰出現120年，也就是預算執行第7個年度，額度達到321億餘元。

另一方面，海軍繼建造4艘快速布雷艇成軍服役後，明年到116年將再編列18億元，採購6艘快速布雷艇，明年度編列7.8億元。

海軍從106年到110年投入9億元執行「永捷計畫」委託龍德造船廠建造4艘快速布雷艇並陸續服役，根據海軍說明，新建快速布雷艇的整體規格與現役4艘艇相同，也註明需可進出海軍的船塢登陸艦。海軍強調，此案有助於防禦性布雷或針對布雷，可提高對敵航渡威脅，藉此有效對抗敵軍兩棲進犯。

國防部 海軍 潛艦國造

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