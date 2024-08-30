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打造堅韌國軍 兵力整建將無人系統人工智慧列重點

中央社／ 台北30日電

國防部今天發布「五年兵力整建及施政計畫報告」，指出兵力整建方向秉持「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，致力強化國防戰力與韌性，並將無人系統、人工智慧及先進科技研發運用列入整建重點，打造堅韌國軍

國防部今天將「民國114年度國防部預算書」、「113年中共軍力報告書」及「五年兵力整建及施政計畫報告」等國防部主管預算書表送抵立法院。

國防部於「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，面對共軍近年更趨頻密與強硬的軍事威脅，國軍未來五年兵力整建方向，秉「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，致力於強化國防戰力與韌性、強化不對稱戰力、提升戰力防護成效，強化作戰持續力，並將無人系統、人工智慧，及先進科技研發運用列入整建重點，透過各種武獲方式，打造堅韌國軍。

針對五年兵力整建重點，報告指出分為國防自主與對美軍購，對美軍購包含籌購各式空射精準飛彈、高高空無人機、愛國者三型防空飛彈、魚叉飛彈海岸防衛系統及長程潛射重型魚雷、新一代戰術區域通信系統等。

對於美軍購管控機制，報告指出，對美軍購概分為三階段，第一階段為「美政府行政審查」程序、第二階段為「廠商生產製造及交運」執行進度及第三階段「部隊接裝形成戰力」；第一階段台美雙方經既有的各項管道，協調建案程序及預算流程配合方式，已可有效縮短美方行政審查程序時間。

至於第二階段，報告提到，涉及全球軍火市場供需及美國軍工產能等各項複雜因素，國防部與美國防部專管團隊透過各式會議共同管制廠商備料、生產及交運進度，並律定節點管制及風險管控程序，早期解決窒礙問題。

第三階段，報告說明，縝密訂定軍購案接裝訓練機制，師資種能培育方面，遴優選派適員赴美執行接裝任務，返國後擔任部隊接裝師資與擴訓種能，配合美方派遣的技協（代）施訓，加速國內接裝任務；國內接裝訓練方面，整（修）建現有訓場與設施，與美方共同研訂完成接裝課表與準則教案編修等，以縮短新裝成軍期程。

報告強調，未來將運用既有軍購作業機制，綿密與美在台協會及美國防部安全管理機構聯繫，確保「對美軍購」依計畫進行，達成國軍建軍規劃所望。

針對未來五年兵力結構調整，報告指出，國軍兵力結構規劃，因應敵情威脅，前瞻未來戰爭型態，依打、裝、編、訓的思維，結合國防資源分配、武器裝備籌獲期程、兵役制度改變與新式武器裝備獲（換）裝等考量，滾動調修三軍常備、守（後）備部隊的編組、數量、部隊編裝與人力結構，期藉由兵力結構調整與完善配套措施，建立強韌的全民國防體系。

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