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國防部分析中共對台威脅態樣 強化聯合登島作戰整備

中央社／ 台北30日電

國防部於「113年中共軍力報告書」指出，中共尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力，目前仍以對台進行聯合軍事威懾、聯合封鎖及聯合火力打擊為主要選項，但為達成澈底解決台灣問題，將持續強化「聯合登島作戰」整備。

國防部今天將「民國114年度國防部預算書」、「113年中共軍力報告書」及「國防部五年兵力整建及施政計畫報告」等國防部主管預算書表送抵立法院。

國防部在中共軍力報告書表示，近年中共國防預算持續增加，推動各項新式裝備研製與部署，派遣機、艦頻密擾台，除擴大各軍種參演兵力外，襲擾區域延伸至台灣西南與東部海、空域，以驗證聯戰指揮機制，顯示不放棄武力犯台意圖；另於2024年中華民國第16任總統就職後，發布「聯合利劍-2024A」演習，加強對台威懾力度，企圖製造台灣社會對立，影響台灣軍民士氣。

針對中共可能對台威脅態樣，國防部指出，低強度威脅為共軍於中國大陸東南沿海、中線以西，進行常態化演訓及襲擾活動，中強度威脅為共軍派遣機、艦逾越海峽中線，並強化「灰色地帶」手段對台灣進行襲擾；高強度威脅為共軍機、艦逾越海峽中線並劃設禁航區，執行針對性聯合軍事演習。

對於高強度威脅態樣，國防部列舉，中共在台海周邊開設禁航區，海、空兵力採「分區同時」進入台灣應變區，企圖封控台灣對外交通航道；火箭軍部隊及遠火部隊進行實彈射擊及彈道飛彈試射，刻意飛越台灣領空；航艦編隊於台灣東部周邊海域，從事反介入／區域拒止戰術演練；空中、海上載台迫近並對台灣模擬攻擊；共軍機、艦突入24浬持續定向台灣，抵近12浬；網路駭侵、設施癱瘓。

國防部指出，共軍持續強化聯戰指管效能、加速修頒各體系作戰準則、建構新型作戰力量、發展新興軍工科技與戰具研發，惟對台戰術戰法運用，仍受限台海天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力。

國防部表示，中共目前仍以對台進行聯合軍事威懾、聯合封鎖及聯合火力打擊為主要選項，然為達成澈底解決台灣問題，將持續強化「聯合登島作戰」整備，其戰力增長及對台威脅殊值關注。

中共 共軍 國防部

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