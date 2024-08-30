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出席軍人節大會 賴總統重申四堅持：堅守民主自由 捍衛國家主權

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統國防部軍人節慶祝大會，強調重申四項堅持，捍衛國家主權。記者李人岳／攝影
賴清德總統國防部軍人節慶祝大會，強調重申四項堅持，捍衛國家主權。記者李人岳／攝影

賴清德總統今天主持國防部「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，他強調，台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，台灣要當和平舵手，會秉持四個堅持，堅持守護民主自由、堅持捍衛國家主權，讓台海和平發展。

賴總統在致詞時特別點名海軍146艦隊負責台海周邊巡弋任務，艦隊官兵一接獲命令就必須緊急出港，在海上的日子長長比在陸上的日子還久；他也提到同樣獲得國軍模範團體還有空軍一聯隊，感謝官兵肩負防空警戒的重要任務。

賴總統並提到，獲得國軍楷模還有台東指揮部上兵鍾庚享，母親因為要接受化療無法到頒獎現場，他想要讓鍾媽媽知道，能夠獲得國軍楷模，一定要表現非常傑出，他帶領全場為鍾庚享熱烈掌聲，祝福鍾媽媽早日康復、健康平安。

賴總統說，上週他到金門主持823戰役勝利66週年追悼典禮，國防部也舉辦音樂會，希望讓更多年輕人認識這段歷史，那段浴血的歷史沒有隨著時代被掩沒，是因為有許多人前仆後繼，勤奮不懈的努力，懷抱對民主自由的堅持，才能讓世世代代在這塊土地上繁榮發展，也才能讓曾經的血淚被銘記。

他強調，台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，台灣要當和平舵手，會秉持四個堅持，共同堅持守護民主自由、堅持捍衛國家主權、守護台澎金馬，讓台海和平發展。

他指出，我們是熱愛和平的國家，台灣人民都與人為善，而靠實力達到的和平才是真正的和平，台灣會持續提升自我防衛能力，讓世界看到我們軍民一體、守護國家的決心，明年度國防總預算將會持續增加，除了要持續強化不對稱戰力，也要讓國軍得到更好的訓練、裝備和照顧，成為精實現代化鋼鐵勁旅。

台海 國軍 國防部 賴清德

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