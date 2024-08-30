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對台軍售…川普更寬鬆 賀錦麗按節奏
距離美國總統大選不到三個月，美國兩黨對台灣立場備受關注，美台商業協會會長韓儒伯廿八日表示，若共和黨的川普當選美國總統，對台軍售將更為寬鬆，若是民主黨的賀錦麗當選則會保持軍售節奏，態度更謹慎。
中央社報導，華府智庫「全球台灣研究中心」廿八日舉辦「評估台灣國防生產力及戰略」研討會，韓儒伯說，考量到川普過去處理對台軍售方式及對台灣防務看法，如果他回鍋，「我們將回到對台軍售更加寬鬆環境」，川普作風是施壓盟友買更多軍備。
韓儒伯預計，賀錦麗對台軍售作風將延續拜登路線，也就是保持良好軍售節奏，但態度相對謹慎。他指出，以拜登政府執政三年半紀錄來看，對台軍售幾乎以彈藥為主，這是正確方向，但就台灣總體需求而言，「非常受限」。
韓儒伯觀察，台灣在全球市場上取得技術的限制已放鬆，歐洲及以色列公司以前所未見方式參與其中，因為他們政府有更大彈性，「技術正流向台灣」。
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