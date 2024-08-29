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總統主持將官晉任授階 期勉精益求精打造現代化部隊

中央社／ 台北29日電

總統賴清德今天主持陸軍少將連志威晉任中將等人晉任授階典禮，勉勵將官在崗位上精益求精，以積極、務實、寬厚、開放的態度帶領部屬，團結國軍力量，成為國家安全最堅實的屏障，打造現代化的部隊，共同守護國家安全。

總統賴清德下午主持「中華民國113年9月份將官晉任授階典禮」，宣布陸軍少將連志威晉任陸軍中將，陸軍上校李志豪、方深滽、陳朝陽等3人晉任陸軍少將，晉任官階從民國113年9月1日生效。隨後，由總統為晉任軍官授階。

總統致詞表示，這是國軍整體實力的再強化。因此，他要以三軍統帥的身分為晉任的將官掛階，表達對國軍將官的重視和期許。

總統恭喜連志威將軍晉任中將，他說，今年恢復一年期義務役，透過加強訓練內容，希望提升全民國防的韌性，感謝連志威在這個過程中的努力，相信投身新制訓練的役男經過一年完整的多元訓練，配合完善的後勤資源，可以達到實際提升台灣自我防衛能力的目標。

總統說，也要恭喜李志豪、方深滽、陳朝陽3位晉任少將，在查緝毒品走私、取締越界、巡航追查等工作都有傑出的表現，感謝帶領國軍及海巡同仁完成一項又一項艱鉅的任務，守護台灣海域的安全。

總統也感謝現場的家屬，總統表示，因為家屬的支持和付出，才能夠讓將官全心全力投入保家衛國的工作。

總統表示，將官晉任之後，責任將更加重大。他勉勵晉任將官在崗位上精益求精，以積極、務實、寬厚、開放的態度帶領部屬，團結國軍力量，成為國家安全最堅實的屏障。繼續一起努力，打造現代化的部隊，共同守護國家的安全。

國軍 賴清德 陸軍

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