總統府更改將官晉任典禮 爭議人物此後不用怕媒體

賴清德總統今天下午在府內，主持新任將官晉任典禮。府方與國防部沒有提及的是，過去國防部每半年舉行一次晉任或勗勉典禮，讓新科將軍集體亮相接受中外媒體採訪，從此成為歷史。今後每月晉升的將官，都直接在府內由總統親自授階。也因如此，當年總統府侍衛室主任陳敏華捲入私菸案，卻仍獲府方晉升，被譏為「七星少將」，他在晉任典禮會場奔跑躲避記者的名場面，以後再也不會出現。

國軍將官早期每年晉任一次，廿餘年前湯曜明擔任參謀總長時，改為每半年一次。典禮現場先由國防部長為新科將軍們一一佩上新的階級章，然後總統再以三軍統帥身分到場，發免講話慰勉。典禮結束後，國防部安排總統，與晉任官及家屬一一合影留念。

不過，參加晉任典禮的將軍，僅限中將與少將。上將因為地位比照政務官，因此占缺即升，由總統府發布人令，並在府內由總統授階，事後發布新聞資料，不普邀媒體到場。

民國111年2月，國防部修改人事作業辦法，將軍士官晉任改為每月舉辦，幾乎等於占缺即升。由於晉任後才能領取新階級的薪水，新政策等於提前加薪，此舉也被視為蔡政府努力籠絡軍人的例子。

提前晉階的新制度固然受當事人歡迎，但三軍統帥親自向將軍們道賀，典禮不能因此取消，於是從111年7月的典禮仍然照樣舉辦，只是改稱「勗勉典禮」，現場將軍們已經掛好新軍階，總統一一與其握手致意。

今天上路的新制度，代表此後每月在總統府內舉行典禮，未來不會再舉行公開的授階（勗勉）典禮。此舉對於新晉任的少將、中將而言，等於待遇比照上將，由總統親自授階；如果是情治之類相對敏感職務的將官，也不會因為出席典禮而曝光。然而日後若再出現爭議人物卻獲得晉升的例子，媒體也就不再有堵訪當事人、請其說明的機會。