潛艦未測試就編2840億經費 立委點出三大疑太不合理

行政院核定潛艦國造計畫，將投入2840億元的預算，籌建量產7艘潛艦。立委馬文君說，她支持增加國防預算，但潛艦國造至少有三大疑問，不符合常理，國防部必須說清楚，將經費花在刀口上，才對起得國人辛苦納稅錢。

馬文君說，潛艦國造第一個疑問，是原型艦測試仍有變數。原型艦「海鯤號」預計9月才要開始海測，先是浮航各項科目，通過後才是潛航測試。以潛艦國造小組規畫期程，「海鯤號」要到2025年才交艦。原型艦還未通過測試，甚至還未測試，就急著一次編列後續7艘預算的道理是什麼？如果測試不過，後續7艘要怎麼造？

第二個疑問是量產艦比原型艦還貴？面對這個質疑，軍方一再宣稱，「海鯤號」造價不是500多億元，而是300億元，多出來的是廠房等硬體建設。但7艘量產艦，預算編了2840億元，平均每艘400億元，量產艦不需要再新建廠房，竟然比原型艦還要貴？這帳又是怎麼算？

第三個疑點是上世紀的武器技術，如何保衛台灣？放眼全球，有能力有技術的大國，都在打造戰略核潛艦，而烏克蘭戰爭的啟示，未來戰爭將是無人載具的天下，這次建造的柴電潛艦，已經多次被評為上世紀的技術水準，最後一艘卻要造到2040年。那時的台海情勢？那時的戰爭樣貌？那時的武器水準，尤其是無人載具發展，國防部可否給個說法，說服國人，柴電潛艦仍有需求？

馬文君強調，她絕對支持增加國防預算，正因為支持增加，就必須更嚴格把關，錢要花在刀口上，以上三問，請國防部回答，再談預算。