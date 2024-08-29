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國防部：中共23機艦船台海周邊活動 最近距基隆61浬

中央社／ 台北29日電

國防部表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機13架次，其中逾越台灣海峽中線及進入西南空域10架次，並偵獲共艦8艘次及公務船2艘，總計中共23機艦船持續在台海周邊活動，部分共機距離基隆約61浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時0分至下午6時11分，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主、輔戰機及無人機，其中8架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約122浬，另一部分共機距離基隆約61浬。

國軍於昨天晚間8時18分至晚間8時31分，在台灣西南空域偵獲2架次主戰機，最近距離鵝鑾鼻約167浬。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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