國防部：中共23機艦船台海周邊活動 最近距基隆61浬

每年8月14日的空軍節，是紀念抗日戰爭期間，空軍四大隊大隊長高志航率領空軍飛行員，抵抗侵略我國的日本海軍航空隊。1937年11月21日，高志航在河南周家口，被日本海軍第一聯合航空隊所轄木更津航空隊轟炸機炸死，而1年後，義助中國空軍抗日的蘇聯志願隊轟炸機，為高志航的犧牲血債血還，前往轟炸漢口日軍機場，將日本海軍第一聯合航空隊司令塚原二四三炸成殘，木更津航空隊與鹿屋航空隊多人被炸死或炸傷。 1939年10月3日、14日兩天，空軍轟炸機在蘇聯飛行員的協助下，轟炸日軍漢口基地，重創日本陸海軍航空部隊。這場空戰比起八一四空戰，為日軍帶來的損失更大，但卻因為某些因素，導致空軍司令部官方網頁至今看不到這段光榮戰史，反而在日本官方戰後編修的侵略中國戰史當中可以看到。...

2024-08-29 07:30