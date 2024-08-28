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9月國軍將領異動 賴總統29日為晉任將領授階

中央社／ 台北28日電

國軍9月將有一波將官異動，軍方人士證實，陸軍八軍團指揮官呂坤修中將升任陸軍副司令，陸軍司令部副參謀長連志威少將升任六軍團副指揮官，並晉任為陸軍中將，總統賴清德明天將為晉任將領授階。

總統府發布29日公開行程，賴總統將於總統府主持「中華民國113年9月分將官晉任授階典禮」。

國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去為每年1月1日、7月1日各實施1次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及讓權責相當，國防部已於民國109年修法，將從原本「半年1次」等候期，改為「每月1次」。

知情人士表示，109年修法後，晉任少將、中將的將領是由單位主官或是高階將領授階，每半年舉行1次總統出席的將官晉任勗勉典禮，由總統對已晉任的將官集合勉勵，而明天舉行的「將官晉任授階典禮」是賴總統表達對晉任將領的重視，肯定晉任將領的工作績效，未來若當月有將官晉任，晉任授階典禮也將在總統府內舉行。

軍方人士今天受訪證實，9月分的將領異動包含陸軍八軍團指揮官呂坤修中將升任陸軍副司令、國防部政務辦主任廖建興中將升任八軍團指揮官，國防部總督察長李榮華中將與陸軍十軍團指揮官章元勳中將對調；由於國防大學副校長張捷中將屆齡退伍，由陸軍教準部指揮官葉國輝中將調任，而陸軍教準部指揮官的職缺將由陸軍花東防衛指揮部指揮官俞文鎮中將接任。

軍方人士指出，陸軍花東防衛指揮部指揮官將由陸軍六軍團副指揮官劉暐欣中將接任，而陸軍司令部副參謀長連志威少將升任六軍團副指揮官，並晉任為陸軍中將，上述異動將於9月1日生效。

國防部 總統府 陸軍

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