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陸軍將領異動！呂坤修升副司令 李榮華、廖建興掌十丶八軍團

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
八軍團指揮官呂坤修中將（後排中）傳出接任陸軍副司令，預計9月1日生效。圖／聯合報系資料照片
八軍團指揮官呂坤修中將（後排中）傳出接任陸軍副司令，預計9月1日生效。圖／聯合報系資料照片

陸軍高階將領人事異動底定，據相關人士指出，陸軍八軍團指揮官呂坤修中將升任陸軍副司令；國防部政務辦公室主任廖建興中將升任八軍團指揮官；國防部總督察長李榮華中將與十軍團指揮官章元勳中將對調職務。相關人事異動都預計9月1日生效。

另外，據了解，國防大學副校長張捷中將屆齡退伍，由陸軍教準部指揮官葉國輝中將轉任，教準部職缺由花東防衛指揮部指揮官俞文鎮中將接任，六軍團副指揮官劉暐欣中將接掌花防部，陸軍司令部副參謀長連志威少將升任六軍團副指揮官並晉升中將，相關異動同樣在9月1日生效。

新任陸軍副司令呂坤修是陸軍官校77年班、戰院94年班及中山大學EMBA畢業，曾任澎防部指揮官、總統府侍衛長及現任八軍團指揮官。廖建興是陸軍官校79年班畢業，現任國防部政務辦公室主任。洪仲丘事件時曾臨時受命接掌269旅長，2015年陸軍東引指揮官因涉不當行為遭撤換時，軍方也是指派廖建興接手，從此軍中對廖建興就有了救火隊的稱號，先前傳出廖建興將接掌中部十軍團，不過最後確定是接任南部八軍團指揮官。

國防部政務辦公室主任廖建興中將（中）預計將接任陸軍第八軍團指揮官。記者蘇健忠／攝影
國防部政務辦公室主任廖建興中將（中）預計將接任陸軍第八軍團指揮官。記者蘇健忠／攝影

呂坤修 國防部 陸軍

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