陸軍將領異動！呂坤修升副司令 李榮華、廖建興掌十丶八軍團

陸軍高階將領人事異動底定，據相關人士指出，陸軍八軍團指揮官呂坤修中將升任陸軍副司令；國防部政務辦公室主任廖建興中將升任八軍團指揮官；國防部總督察長李榮華中將與十軍團指揮官章元勳中將對調職務。相關人事異動都預計9月1日生效。

另外，據了解，國防大學副校長張捷中將屆齡退伍，由陸軍教準部指揮官葉國輝中將轉任，教準部職缺由花東防衛指揮部指揮官俞文鎮中將接任，六軍團副指揮官劉暐欣中將接掌花防部，陸軍司令部副參謀長連志威少將升任六軍團副指揮官並晉升中將，相關異動同樣在9月1日生效。