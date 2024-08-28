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澎防部鎮彊操演實彈射擊 驗證基地訓練成果

中央社／ 澎湖縣28日電
澎湖防衛指揮部鎮疆操演暨基地訓練於28日進行實彈射擊演練，強化建制武器射擊效能並驗證基地進訓單位訓練成果。（澎防部提供）中央社
澎湖防衛指揮部鎮疆操演暨基地訓練於28日進行實彈射擊演練，強化建制武器射擊效能並驗證基地進訓單位訓練成果。（澎防部提供）中央社

陸軍澎湖防衛指揮部鎮疆操演暨基地訓練，今天進行實彈射擊，強化建制武器射擊效能及驗證基地進訓單位訓練成果，參演官兵士氣高昂。

澎湖防衛部表示，此次鎮疆操演實彈射擊訓練，依防區建制武器、訓練課目及測考項目執行，讓部隊官兵熟稔指揮、戰鬥及射擊程序，並提升班、排、連級組合訓練效能，進而塑建整體防衛作戰韌性。

今天清晨時分，參演官兵在完成彈藥鑑濾與提領後，逐項完成裝備檢查、戰術機動、射擊程序演練及陣地占領等程序。隨著射擊命令下達，按計畫遂行155榴砲、105榴砲、120迫砲、M60A3戰車砲及M240同軸機槍等各式武器射擊。

澎防部強調，唯有平時勤奮練習，才能爭取所望成果，進而展現戰力韌性。因此，每一次辛勤的訓練，以及順利完成射擊任務，仍須仰賴官兵上下一心、同心同德之精神，才能發揮戰力倍增的效能。

實彈 澎湖 陸軍

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