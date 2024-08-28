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國防預算失衡？ 軍方：作業維持費近年已提升70%

中央社／ 台北28日電
國防部舉行例行記者會，媒體關切明年度國防預算。圖／聯合報系資料照片
國防部舉行例行記者會，媒體關切明年度國防預算。圖／聯合報系資料照片

行政院會22日通過114年度中央政府總預算案，其中整體國防預算新台幣6470億元。針對外界憂慮國防預算武器採購支出和作業維持費失衡，國防部今天表示，檢視民國107年至114年的作業維持費編列，已經提升將近70%。

國防部主管114年度歲出編列4760億元，較113年度增加415億元，約增9.6%，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元，共5664億元，較113年度相同基礎增加377億元，約增7.1%。如連同非營業特種基金806億元，整體規模達6470億元，較113年度相同基礎增加464億元，約增7.7%。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關切明年度國防預算被學者指出有「舉債買武器比例將近4成」，以及武器裝備採購與作業維持費失衡會導致「泡沫軍購」等隱憂。

國防部主計局歲計處處長辛宜聰少將表示，國防部近年預算呈現穩定成長，國防部編列特別預算籌購武器時，行政院都會依據公債法、財政紀律法規範，指導國防部審慎籌編預算，嚴守財政紀律且沒有違反相關舉債上限。

針對「泡沫軍購」，辛宜聰說明，國防部在新武器的籌購時，都會納入購買初次備份料件，在建案初期就會加以籌編預算，等到武器裝備的保固期滿，再編列所要的作業維持費，另外一方面，國防部也會加速汰除不符作戰效益的裝備以減省預算。

辛宜聰表示，檢視國防部107年至114年預算中的作業維持費，已經提升了將近70%，後續也會持續檢討預算配置，讓武器效能發揮到最大。

國防部 國防預算 軍購

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