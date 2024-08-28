慶祝九三軍人節 國防部推出「軍民同心」限定版乖乖

9月3日是一年一度軍人節，國防部今年將舉辦一系列活動，傳達「官兵更愛國、國人挺國軍」的精神。國防部表示，周六（31日）將在台北市水舞廣場舉辦「能戰嘉年華」，現場由各軍種安排15個軍事體驗攤位，歡迎大小朋友一起來體驗，軍方這次也延續漢光「乖乖」的熱潮，再次推出「軍民同心」軍人節限定版乖乖。

國防部今天說明軍人節一系列活動，政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將表示，今年軍人節一系列活動以「榮耀傳承」為主軸，包含「軍人節表揚大會」、「慶祝軍人節暨823戰役勝利音樂會」、「全力出擊職棒主題賽」，「台北101點燈活動」、「能戰嘉年華」、「九三愛93探訪活動」、「軍事主題風公車亭」、「全民國防教育有獎徵答」和「企業敬軍活動」，期望達到「官兵更愛國、國人挺國軍」的目標。

國防部表示，8月30日舉行「軍人節暨全民國防教育日慶祝大會」將由賴清德總統親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等6類、184個獎項。

軍方也延續漢光演習特別版「乖乖」的熱潮，再次推出「軍民同心」九三軍人節限定版乖乖，總數近10萬份，可以在家樂福量販店及國軍福利站購買。

國防部並和台北市公共運輸處合作，在大直地區裝設9處全國第一個「軍事風主題公車亭」，配合海報文宣布置，傳達國軍無時不刻守護民眾、守護家園的信念。

另一方面，國防部也和台北市政府及台北101合作，在周六（31日）下午2時到晚上9時，在台北市水舞廣場舉辦「能戰嘉年華」活動，現場將有各軍種特色體驗攤位、憲兵重型機車、飛機模型、現場繪製軍事Q版軍事風畫像等15個攤位，歡迎大小朋友一起來體驗。台北101也將在31日和9月3日辦理敬軍點燈，對三軍官兵的戰訓辛勞表達感謝，台北101也在9月提供國軍官兵優惠，只要線上預約就可攜帶2位直系眷屬免費到89樓的觀景台參觀。

同時，國防部今年和中華職棒所屬6個球團合作「全力出擊職棒主題賽」，從7月27日到9月6日為止，辦理8場次比賽，並且首次前進台北大巨蛋。