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慶祝九三軍人節 國防部推多項活動與限定版乖乖

中央社／ 台北28日電

九三軍人節將至，國防部將舉辦一系列活動，包括軍人節表揚大會、職棒主題賽、台北101敬軍活動、能戰嘉年華等活動，更與食品業者合作推出「軍人節限定版乖乖」餅乾，期望能達到「官兵更愛國、國人挺國軍」的目標。

國防部今天舉行例行記者會，主題為113年軍人節系列活動；國防部政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將表示，30日將舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由總統賴清德親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等6類、184個獎項，達到能獎勵績優、樹立典範及激勵官兵士氣目的。

樓偉傑表示，「全力出擊職棒主題賽」，今年與所有球團合作，自7月27日起至9月6日止，辦理8場次球賽。

為了讓民眾同慶軍人節，樓偉傑說明，31日下午2點到晚上9點，在台北市水舞廣場，舉辦「能戰嘉年華」活動，將有具軍種特色體驗攤位、飛機模型、憲兵重型機車等15個攤位，並特別邀請乖乖公司出動「巨型扭蛋機」共襄盛舉，而台北101將於當日及9月3日，辦理敬軍點燈，表達對三軍官兵戰訓辛勞的感謝，並於9月份提供國軍官兵優惠，只要線上預約，可攜帶2位直系眷屬免費至89樓觀景台參觀。

國防部先前與乖乖公司合作，推出「漢光聯名乖乖」餅乾，獲得民眾好評供不應求，此次再度合作推出「軍人節限定版乖乖」餅乾，將在國軍營站與家樂福販賣；乖乖公司表示，此次軍人節限定版乖乖將備貨近10萬包，希望藉由乖乖將軍民關係拉得更近，定價和一般款一樣1包30元。

樓偉傑指出，國防部與台北市政府公共運輸處合作，在國防部周邊地區（忠烈祠站至捷運大直站）裝設9處「軍事風主題公車亭」，以「大直好鄰居」為主題，配合各公車站停靠點，設計海報文宣布置，藉此傳達國軍無時無刻守護民眾、守護家園的信念。

至於企業敬軍方面，國防部政戰局福利總處處長蔡尚武上校表示，8月起計有義大遊樂世界、萊爾富、老爺酒店及阿瘦皮鞋等169家企業，8千餘間門市共同響應，推出多元的實質優惠方案，展現「榮耀軍裝、軍民一家」的精神。

國軍 國防部 軍人節

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