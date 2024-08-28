首批1年義務役新兵下基地缺裝備 幹部向立委馬文君陳情求援

義務役今年恢復一年役期，首批新兵最近剛完成入伍訓練。但基地卻面臨裝備不足等問題，有幹部向上級陳情還是未獲得支援，向立委馬文君陳情。馬文君邀集軍方召開協調會，協助解決問題，馬文君也向國軍高層喊話，要照顧基層官兵，不要忘了國家託付的責任。

立委馬文君表示，國防預算年年增加，今年更創歷史新高，但首批分發到陸軍步兵守備旅的3500名新兵，即將開始13周基地訓練，預計9月下基地，第一個問題就是部隊缺裝備，步兵營面臨缺乏指揮部隊使用的通信機，以及兵員機動的中型戰術輪車，防災用消防車等裝備。

第二個問題是基地訓練無法執行，因裝備現有數量，根本無法通過基地裁判官的裝備檢查，達不到進訓基地條件，新兵即使進入基地，勢必無法通過鑑測。

第三個問題是上級單位支援無果，營裝備不足，部隊戰訓難以運作，步兵營幹部向中上級陳請支援，但由於依然無解，有步兵營幹部具名找馬文君陳情，部隊因為短少裝備，無法達到進訓標準。

馬文君說，她已邀集軍方召開協調會，協助解決問題，初步結論是，針對陸軍步兵營下基地裝備不足部分，國防部表示將採平衡調撥及建案籌補等方式獲得，確保基訓任務順遂。她也要求軍方高層，切記國家授予的官階，包括託付照顧基層，幫基層解決問題的責任。