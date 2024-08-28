國慶日還演奏日本軍艦進行曲？ 軍方：曲目將調整
空軍樂隊日前在紀念八一四基地開放時演奏日本軍歌「軍艦進行曲」引發外界質疑抨擊，國防部發言人孫立方今天表示，三軍樂儀隊下一個大型演出應該將是雙十國慶，初步了解將會調整演奏曲目。
8月10日軍方在嘉義空軍基地舉辦營區開放活動，不過三軍儀隊演出操槍時，樂隊演奏日本軍歌「軍艦進行曲」，引發外界抨擊軍方在紀念對日抗戰八一四空戰的場合，居然演奏當年侵略者的軍歌。
由於三軍樂儀隊每年多半配合下半年陸續開始的雙十國慶、元旦升旗等活動推出新的表演操及演奏曲目，外界質疑今年的樂儀隊演出是否還會演奏軍艦進行曲？
孫立方表示，樂儀隊會配合不同儀典、場合調整隊形、槍法和音樂，也會配合演出時間有不同曲目。他指出，三軍樂儀隊下一個大型表演場合將是國慶操演，據他初步了解曲目將有所挑整，不過細節還要再了解。
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