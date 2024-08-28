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義務役下基地缺人又缺裝 軍方：已主動調撥裝備

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
一年制義務役恢復實施後，首批役男即將展開基地訓練。記者洪哲政／攝影
一年制義務役恢復實施後，首批役男即將展開基地訓練。記者洪哲政／攝影

本報日前報導，今年恢復一年期義務役後，首批役男即將展開基地訓練，但部隊卻缺幹部、缺裝備，引發幹部向立委陳情。陸軍司令部今天坦言，新訓旅目前確實人員、裝備不滿編，軍方已經主動調撥相關裝備以滿足部隊需要。同時軍方也將檢討志願役主戰部隊的基地訓周期，以兼顧官兵權益及部隊戰力。

今年恢復一年期義務役後，首批役男將從9月起陸續展開基地訓練，不過即將下基地的4個新訓營營長聯名向立委陳情不但部隊缺乏基層軍士官幹部，同時欠缺無線電通信機、消防車等裝備，可能導致無法通過裁判官的裝備檢查，根本無法進訓。

陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，陸軍配合一年期義務役制度的變革，採取新訓旅步兵營下基地的必要措施。他坦言，不可諱言新訓旅目前確實面臨人員、裝備不滿編的狀況，萬一面臨戰時，只有火砲、主戰裝備可以滿足需求，其餘的車輛、一般裝備必須從民間擴編動員。

陳建義說，為了滿足一年期役男能有完整的入伍、駐地、基地到聯合演訓的過程，今年預計有4個新訓旅各1個步兵營分別將在9月、10月、11月下基地，陸軍司令部已經管制軍團掌握狀況，主動完成相關裝備的調撥以滿足基地訓練需要。

陳建義表示，應該是有些幹部對部隊的現況求好心切，軍方已經溝通說明，對官兵說清楚講明白，針對今年要進訓的單位，所有裝備調整都持續在進行，讓部隊能按計劃遂行基地訓練的任務。

另一方面，軍方因應義務役下基地的需求，將全軍基地測驗期程改為一年一訓，反而導致以志願役為主的主戰部隊任務不斷，無法正常休假，影響志願役的留營意願。

國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將表示，因應今年一年期義務役開始入營服役，國防部將所有地面部隊的訓期統一調整為一年一訓，讓役男接受完整訓練具備執行戰備任務的能力。不過常備部隊以志願役官兵為主，常年執行各項戰備演訓，累積足夠的經驗職能，國防部將同步研議採取最妥適的進訓周期，同時兼顧官兵個人的權益和維持部隊戰力。

國防部 義務役 陸軍

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