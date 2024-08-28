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天馬操演拖式飛彈命中率不佳？ 軍方將研提策進作法

中央社／ 台北28日電

國軍26日在屏東枋山地區實施天馬操演，進行拖式飛彈實彈射擊鑑測，多枚舊式拖2A飛彈並未中靶。國防部今天表示，將召開檢討會針對訓練、彈藥等作全面檢視，研提具體策進作法，作為明年訓練的依據。

國防部今天召開例行記者會，媒體詢問26日天馬操演，拖式飛彈在日間射擊僅被記錄到17發中7發的成績，關切舊式拖2A飛彈「屆壽」彈的效能以及如何加強訓練。

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將表示，天馬操演就是拖式飛彈的射擊程序組合訓練，國軍遵從國防部長顧立雄指導，在實彈射擊時，「先求精熟再求精準」，藉由實彈射擊驗證部隊訓練成效，同步檢視各類武器裝備效能，不可諱言這次射擊操演有些沒有命中，有些彈藥失效。

劉慎謨表示，國防部預計下週將針對此次射擊訓練成效開檢討會，針對人員訓練、裝備檢整、彈藥鑑濾，包含射擊方式調整等，做全面檢視，研提具體策進作法，作為明年射擊訓練規劃的重要依據，國軍訓練不怕有缺失，會發現問題、解決問題，讓部隊更有戰力。

陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，檢討會不是針對沒有命中的官兵懲處，要檢討是訓練、彈藥，還是天候所造成的影響，這次天馬操演在生手部分就有超過1/2，軍方希望有實彈射擊經驗的「熟手」，帶領生手做經驗傳承，並不會像找所謂的代表隊，都是熟手參與實彈射擊。

至於彈藥問題，陳建義說明，雖然這批彈藥都經彈藥檢查，並擊發電路等性能測試，但在實際射擊時，不論是飛彈近距離落海，或是沒有命中，軍方正在針對側錄畫面來做比對，也會在檢討會提出報告精進。

陳建義表示，戰場上都希望能一發命中，但作戰場景下，究竟幾發飛彈能命中多少發，這也是透過訓練來獲得的參數，也與國軍彈藥籌獲、採購都有關聯，這也是訓練目的預期得達到的參數，以及檢討策進作為。

國防部 實彈 飛彈

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