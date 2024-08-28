天馬操演多枚拖式飛彈故障墜海 國防部下周開會檢討

國軍本周在屏東枋山進行「天馬操演」拖式飛彈實彈射擊，不過媒體現場計算成績不佳，引發外界質疑射擊的屆期彈藥妥善率欠佳。軍方今天表示，這次參演的官兵有2分之1是無經驗的生手，同時彈藥故障狀況也在比對側拍影片，國防部將在下周召開檢討會，全面檢討訓練、彈藥和天候等因素，做為明年訓練的參考。

國軍本周在屏東枋山進行「天馬操演」拖式飛彈實彈射擊，不過媒體現場計算射擊17枚飛彈僅中7枚，經軍方解釋有3枚命中，扣除故障彈後應是13枚中10枚，不過已經引發外界質疑究竟是屆壽彈導致妥善率欠佳、參演射手多為生手等問題影響成績。

國防部訓次室軍事訓練處長劉慎謨少將表示，天馬操演原本就是拖式飛彈發射程序、準則的訓練，必須先求熟練再求精準，同時檢視武器裝備效能。

劉慎謨坦言這次操演有些沒命中、有些彈藥失效，國防部下周會召開檢討會，針對人員訓練、裝備彈藥檢整及射擊方式調整等進行全面檢視，研提策進作法作為明年射訓規劃的依據。他強調，國軍的訓練不怕有缺失，會發現問題、解決問題讓部隊更有戰力。

陸軍司令部參謀長陳建義中將說，國防部下周召開檢討會，不是針對懲處，要檢討層面很多，包括人員訓練、彈藥、天候等影響。陳建義說，這次參與天馬操演的生手達2分之1，目的是希望讓有經驗熟手帶領生手進行經驗傳承，不會找都是熟手的代表隊來拚成績。

他表示，雖然這次射擊的拖2A飛彈都經過檢測，但從實際上無論是近距離落海還是未命中，還要從現場側錄影片比對，在下周檢討會中提出報告。陳建義指出，在作戰場景下究竟打幾發能命中幾發，這也是軍方需要的訓練參數，同時也攸關彈藥採購、籌獲，這些都是訓練目的中預期要達到的參數和檢討策進作為。