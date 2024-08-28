38中共機艦出海 國軍運用機艦嚴密監控

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計38架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（27）日清晨到今（28）日清晨6時為止，共計偵獲共機30架次、共艦7艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動，其中27架次共機跨越海峽中線進入西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7時33分到今天上午5時33分為止，有20架次共軍主、輔戰機、無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中17架曾跨越中線距離深入西南空域最近距離鵝鑾鼻西南方50浬。

昨天上午7時57分到晚上9時07分，則發現主、輔戰機9架出現在西南空域，距離鵝鑾鼻西南西方約66浬。東部海域方面，從昨天下午4時28分到6時35分發現直升機1架出現在綠島東北方約59浬的海上。