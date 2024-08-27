傳裝備短缺 陸軍：已調撥滿足義務役基地訓練需求

1年期義務役已在今年初恢復，首批役男即將接受基地訓練，但傳出裝備短缺。陸軍司令部今天表示，已主動介入協助部隊解決問題，對首次進訓基地的4個步兵營，將優先採平衡調撥方式，完成進訓裝備整備。

聯合報報導，1年期義務役今年初上路，已完成首批役男入伍訓，並分發陸軍步兵守備旅，最快9月起接受為期13週基地訓練，但步兵營幹部日前向立法院陳情，部隊因短少裝備無法達到進訓標準。

陸軍司令部晚間指出，已主動介入協助部隊解決窒礙問題；對於首次進訓基地的4個步兵營，將優先採取平衡調撥方式，完成進訓裝備整備。

陸軍司令部指出，步兵旅屬擴編動員部隊，除主戰裝備外，其餘裝備、人員依動員符號補足；目前已規劃逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得裝備，以符合實需。

國防部稍早也提到，為滿足步兵旅基地訓練需要，軍團依其進訓標準，針對一般裝備已主動完成平衡調撥，另外，陸軍司令部已規劃步兵旅逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。