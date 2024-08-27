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拖2A射擊多枚飛彈墜海惹議 備役軍官挺身辯護分析「出包」因素

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍拖2B發射車發射拖2A飛彈，疑因導線斷裂飛彈墜海。記者陳正興／攝影
陸軍拖2B發射車發射拖2A飛彈，疑因導線斷裂飛彈墜海。記者陳正興／攝影

陸軍日前在屏東實施「天馬操演」，部隊射擊拖式2A反裝甲飛彈，出現多枚墜海誤失的現象。熟悉拖式飛彈性能的備役軍官表示，因為射擊的是至少已儲存15年的屆壽彈，失效機率高，加上操演場景設計不合理，射手沒有充足的時間瞄準，才會有這種現象。

這位備役軍官今天在臉書貼文表示：網路或群組上現在盛傳：「屏東枋山近日的天馬操演，陸軍與海軍陸戰托式飛彈實彈射擊，看看老美賣給我們什麼破東西......連連出包！電視宣傳短片都剪接過的」， 或是「這麼近距離靜止不動都打不到，在戰時緊張中，這可怎麼辦？」的言論。

這位曾赴美並主管過拖式飛彈業務的備役科技軍官解䆁，美國軍售系統的飛彈都是「保證彈」，就是儲存空間、條件要符合原廠規定，並且按照原廠規定抽檢，如果一切符合原廠規定，飛彈保固10年，若真有提前故障這種故障狀況，美方會賠償。

但他表示，日前射擊這批拖2A飛彈，儲存至少有15年，已經屆壽，發射藥柱失效可能性一定大增，自然射擊時失效「出包」機會自然大增。

這位熟悉拖式飛彈性能和儲存狀況的備役軍官表示，所有的飛彈實彈射擊演習，一定是屆壽彈；「新的飛彈你要射給敵人還是標靶？」

他同時表示，拖式2A飛彈採線控，如果標靶距離岸邊太遠，飛彈發射後飛彈導線下垂幅度變大，觸水機率大增，銅製導線一碰到水就會產生短路，飛彈必定失控。

這位關心部隊的備役軍官提醒，一般來說，拖式飛彈發射陣地要在高處，因為飛彈點火後只會噴火3到4秒，然後靠滑翔往目標飛去，所以一定是由上往下打；而且，拖式飛彈射程可以到3公里，所以傳統天馬操演在海際射擊的演習場景設計有問題。

他說，因為場景將目標距離設計過近，而拖式飛彈發射出去初期彈道非常不穩定，所以距離越近反而命中更困難，因為射手沒有充足的時間瞄準。

拖式 陸軍 飛彈

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