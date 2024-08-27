海軍車城建魚叉飛彈基地設「防爆擋牆」 允諾睦鄰經費確實回饋鄉親

屏東縣民代日前透過臉書披露，車城鄉埔墘村的「茄湖營區」，將改建為魚叉飛彈陣地，海軍人員同時在會中說明基地改建後的示意圖，從圖中可見營區裡興建有防爆擋牆觀察，營區內應興建有彈藥庫。軍方表示，後續敦親睦鄰補償運用，會確實地回饋給在地鄉親。

國防部在今年1月16日公告實施修正後的國軍訓場睦鄰工作要點，擴大睦鄰專案補助經費用途，為地方受影響程度及危安風險較高者，增加一定比例的補助額度，並新增經費可運用社區總體營造相關事項，增訂可辦理公益支出計畫所需的非消費性財產採購，擴大睦鄰經費用途。

屏東縣議員潘芳泉日前透過臉書粉專披露，他與民進黨立委徐富癸、地方村里長共同出席這項在當地埔墘活動中心召開的營區改建說明會。

臉書貼文轉述海軍司令部說法，指因應國防情勢，國防部將於「車城鄉茄湖營區」進行營區改建計畫，並增設魚叉飛彈，讓官兵們能有更好的訓練環境，並保衛家鄉；至於營區施工，將會顧及在地鄉親權益，包含施工路線、水土保持、噪音控制等，營區方面表示，後續增建「防爆擋牆」，將社區的安全性納入考量，有效的維護村莊的安全；而後續敦親睦鄰補償運用，會確實地回饋到在地鄉親。

會中同時由軍方出示營區改建後的示意圖，圖中右側有大型粗厚的「防爆擋牆」。按海軍過去修建海鋒飛彈部隊新營區經驗，有防爆擋牆通常就有彈藥庫。