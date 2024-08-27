25中共機艦出海我軍監控 預告共軍29日將發射載運火箭

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計25架、艘次中共機艦擾台，其中包含有3艘中共公務船持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（26）日清晨到今（27）日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦7艘次及公務船3艘持續在台海周邊活動，其中9架次共機跨越海峽中線進入北部、中部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7時38分到下午6時43分為止，有11架次共軍主、輔戰機、無人機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，曾跨越中線距離深入西南空域最近距離鵝鑾鼻西南方50浬。上午9時13分到中午12時19分，則發現主戰機2架出現在台灣北方空域，距離基隆北方約95浬。

下午3時到7時40分在西南空域發現直升機1架，距離鵝鑾鼻西南西方約99浬。東部海域方面，從昨天上午8時49分到10時40分發現直升機1架出現在綠島東北方約45浬的海上。

國防部同時公告8月29日大陸山西太原衛星發射中心預計將向西太平洋發射載運火箭，將經過我防空識別區上空，提醒民眾注意。