快訊

喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8/25消費者全額退款

快訊／頭城搶孤破局！退賽7隊遭除名 將尋找替補參賽隊伍

花蓮飯店雙人房「入住兩晚僅花18元」 照片曝光網驚：跪著看完

1年期義務役下基地傳裝備短缺 國防部：已編預算籌補

中央社／ 台北27日電

1年期義務役已在今年初恢復，首批役男即將接受基地訓練，但媒體今天披露裝備短缺，恐無法達到訓練標準。國防部回應，已規劃逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。

聯合報報導，1年期義務役今年初上路，已完成首批役男入伍訓，並分發陸軍步兵守備旅，最快9月起接受為期13周基地訓練，但步兵營幹部日前向立法院陳情部隊短少裝備，無法達到進訓標準。報導也提到，志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地「1年1訓」政策，嚴重影響留營率。

國防部對此回應，考量常備部隊常年進行各項戰演訓任務，戰鬥職能與經驗得以累積，守備部隊受役期限制，須藉反覆訓練維繫戰力，將擬定最妥適訓練週期，以維繫戰力不墜並兼顧官兵權益。

針對裝備不足部分，國防部指出，將採平衡調撥及建案籌補等方式獲得，確保步兵旅基訓任務順遂。屬建案項目納入5年兵力整建計畫，所需預算採分年編列支應、分階段獲得。

國防部也提到，為滿足步兵旅基地訓練需要，軍團依其進訓標準，針對一般裝備已主動完成平衡調撥，另外，陸軍司令部已規劃步兵旅逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。

國防部 義務役 陸軍

延伸閱讀

國防部：中共29日將發射運載火箭 經台灣ADIZ

【即時短評】軍力調整難一蹴可幾 人員裝備盡缺為難志願役幹部

義務役一年一訓下基地拖垮志願役 國防部研議分流

缺很大！一年義務兵將下基地部隊卻缺人缺裝備 四步兵營幹部集體陳情

相關新聞

25中共機艦出海我軍監控 預告共軍29日將發射載運火箭

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計25架、艘次中共機艦擾台，其中包含有3艘中共公務船持續在台海周邊...

現代版紅豬／美軍為核戰研發水上轟炸機 卻慘變大錢坑

美軍1950年代的水上飛機研發，想盡辦法發展核打擊兵力，於是水上轟炸機的思考方向逐漸成型，其中P6M海霸王（Sea Master）設計的野心與發展目的，就直接指向核彈投射需求。當時各國相信下場世界大戰，雙方競向敵人國土投擲核彈頭，如果沒有核打擊能力的部隊，勢必在未來的軍事架構中式微。 而水上轟炸機的航程未必趕得上空軍的洲際轟炸機，但飛機可在離蘇聯不遠的安全海域降落，由軍艦為其加滿油，便可由意想不到的方位，低空衝入蘇聯投彈。只是理想很美，這個想法在現實中卻成了大錢坑。...

冷眼集／國防預算創高 部隊缺人缺裝太諷刺

國軍兵力調整政策與裝備補充，在國軍現有制度下都非一蹴可幾，而必須透過預算逐年支應、人員陸續入營，才能逐漸滿足部隊所需，達...

志願役主力部隊 擬改1年半1訓

志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地「一年一訓」政策，嚴重響留營率。經本報披露，參謀本部正研議將基地訓練周期，調整為志...

國軍「天馬操演」 拖2B飛彈發射器首實射

國軍年度反裝甲「天馬操演」，昨起連兩天在屏東枋山靶場進行拖式飛彈實彈射擊。這是國軍採購拖2B飛彈發射車及發射器抵台後，首...

役男下基地 被爆戰訓缺裝備

我國今年復徵一年期義務役，已完成首批役男入伍訓並分發陸軍步兵守備旅，最快下月起接受十三周基地訓練。率領這些役男的四位步兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。