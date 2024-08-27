國防部：中共29日將發射運載火箭 經台灣ADIZ
國防部今天表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，9架次共機逾越台海中線並侵擾周邊空域，國軍嚴密監控與應處；此外，中共將於8月29日在山西太原衛星發射中心發射運載火箭，將經過台灣ADIZ。
國防部上午發布共機動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲15架次共機（其中9架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域）、共艦7艘次及公務船3艘，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
根據空軍公布的航跡圖顯示，侵擾北部空域的共機，分別距離基隆約94浬、95浬；侵擾東部空域的共機，距離綠島約45浬；侵擾西南空域的共機，分別距離鵝鑾鼻約99浬、50浬。
此外，國防部也公布中共運載火箭發射活動。中共將於8月29日於山西太原衛星發射中心（黃海海域）發射運載火箭，將朝西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。
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