國防部：中共29日將發射運載火箭 經台灣ADIZ

美軍1950年代的水上飛機研發，想盡辦法發展核打擊兵力，於是水上轟炸機的思考方向逐漸成型，其中P6M海霸王（Sea Master）設計的野心與發展目的，就直接指向核彈投射需求。當時各國相信下場世界大戰，雙方競向敵人國土投擲核彈頭，如果沒有核打擊能力的部隊，勢必在未來的軍事架構中式微。 而水上轟炸機的航程未必趕得上空軍的洲際轟炸機，但飛機可在離蘇聯不遠的安全海域降落，由軍艦為其加滿油，便可由意想不到的方位，低空衝入蘇聯投彈。只是理想很美，這個想法在現實中卻成了大錢坑。...

2024-08-27 07:30