役男下基地 被爆戰訓缺裝備
我國今年復徵一年期義務役，已完成首批役男入伍訓並分發陸軍步兵守備旅，最快下月起接受十三周基地訓練。率領這些役男的四位步兵營幹部日前具名向立法院陳情，痛陳部隊短少裝備，無法達到進訓標準，驚動國防部與國安單位。
「強化全民國防兵力結構調整方案」推動一年期義務役，今年一年期義務役開徵前，負責接訓義務役、陸續於去年復編的陸軍步兵新訓旅，已出現基層幹部不足現象，中、少尉與上士班長最缺。經軍方補充，幹部平均編現比也不過七成左右，勉強完成今年首批三千五百名義務役男入伍訓練後，目前多分發陸軍步兵旅，現正實施駐地與專精訓練，合計十五周，九月起將陸續實施關鍵的十三周基地訓練。
今年底準備陸續下基地的四個步兵營級單位，因營上裝備和領導幹部不足，部隊戰訓難以運作，若進入基地，勢必無法通過鑑測。四位步兵營長在軍中陳請上級支援解決無果，幹部無奈於月前聯名集體向某位資深國防立委陳情，痛陳部隊裝備現況根本無法執行基地訓練。
幹部反映，部隊連營缺乏指揮部隊使用的通信機、兵員機動的中型戰術輪車、防災用的消防車等裝備。這些裝備缺裝，無法通過基地裁判官的裝備檢查，達不到進訓基地條件。且這四個步兵營，部隊結構多為義務役士兵，是復徵一年期義務役男首批下基地的單位，成敗在兵力調整政策上具備指標性，但經協調反映後，軍團卻無法及時解決問題，幹部被迫採制度外管道反映協調。
據證實，資深國防立委國會辦公室日前召開協調會，找陸軍高司了解如何協助解決問題。軍方簡單回覆稱，陸軍司令鍾樹明重視此事，已要求戰訓處編組聯合輔導組至單位了解問題，並每周召開管制會議協助解決。
立委辦公室表示，軍方要協助進訓單位發掘問題、解決問題，而不是找出問題，又要求進訓單位自己解決。立委建議可協助南北測考中心各建置一套步兵營下基地所需裝備，讓進訓單位可以借用，並提醒不要再讓領導幹部陷無米之炊，甚至因此讓官兵申訴不斷，產生政治效應。
對於步兵營幹部具名向立院陳情，國防部與陸軍司令部未回應，但對陸軍步兵營下基地裝備不足部分，國防部表示將採平衡調撥及建案籌補等方式獲得，確保基訓任務順遂。裝備補充屬建案項目納入五年兵力整建計畫，所需預算採分年編列支應、分階段獲得。為滿足步兵旅基地訓練需要，軍團依其進訓標準，針對一般裝備已主動完成平衡調撥；另陸軍司令部已規畫步兵旅逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。
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