國軍「天馬操演」 拖2B飛彈發射器首實射

國軍年度反裝甲「天馬操演」，昨起連兩天在屏東枋山靶場進行拖式飛彈實彈射擊。這是國軍採購拖2B飛彈發射車及發射器抵台後，首次進行實彈操演，軍方並開放媒體拍攝難得一見的夜間實彈射擊。

國防部長顧立雄昨也到枋山靶場視導並慰問官兵。媒體詢問視導操演是否滿意，顧立雄表示，官兵要先熟悉才能打得準，以後要多打。

本次操演由陸軍二六九旅、二三四旅、花防部及陸戰隊六六旅反裝甲部隊參加，兩天共將射擊二九○枚拖2A飛彈。除日間射擊外，也按往例進行夜間射擊測考。

昨下午枋山靶場陰雨，陸軍二六九旅四輛M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7（ITAS）「改進型目標獲得」發射系統，連射十七枚庫存屆壽的拖2A飛彈，射擊結果有十發命中目標，四發故障墜海，軍方認定成績為十三發中十發。

國軍年度反裝甲「天馬操演」昨在屏東枋山靶場舉行夜間射擊，陸軍M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，對海面進行射擊。記者陳正興／攝影

部隊稍事休息後，晚間繼續試射十二枚拖2A飛彈，除一枚因啟動馬達故障落海外，其餘十一枚在ITAS改進型目獲系統輔助瞄準下均命中一五○○公尺遠的靶船，顯示射手經相當訓練及熟悉後，即使並非新式的拖2B，只要彈體狀況妥善，仍可保有相當高的命中率。

拖2B飛彈使用M41A7（ITAS）「改進型目標獲得」發射系統，將光學觀測、熱像、雷射測距、紅外線追蹤器整合為單一機身，並改用較易控制的手把並導入Track Gate輔助瞄準，射手在瞄準具鎖定發射飛彈後，僅需維持框選目標在視野內即可，精準度大幅提升。