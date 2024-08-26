陸軍新拖式飛彈車夜射好準 拖2A擬交灘岸守備旅使用

國軍反裝甲飛彈年度測考天馬操演，26日進行首日練習。第四作戰區表示，本次操演納編陸軍269旅、234旅、花防部以及海軍陸戰隊66旅，2日操演共計將射擊290枚拖2A反裝甲飛彈。除了日間射擊，也按往例進行夜間射擊的測考。

本次天馬操演一大亮點，為陸軍採購100套拖2B飛彈發射器的首次亮相。拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統相較拖2A的M220A2發射器，在技術上有大幅增進。過去M220A2發射器，射手必須以光學十字線，或外掛的熱像儀持續穩定追瞄目標，並藉由M220A2機身上的紅外線追蹤器追蹤飛彈尾部發射的紅外線訊號進行軌跡修正直到命中。新式的ITAS發射系統，則是將光學觀測、熱像、雷射測距、紅外線追蹤器整合進單一機身。過往M220A2發射器射手需要用身體姿態輔以兩手操作旋轉的控制螺控制瞄具，對於遠距瞄準難以進行細微修正。新式的ITAS除改為較易控制的手把，在射控上更是導入了Track Gate輔助瞄準。此輔助瞄準類似標槍飛彈，可在射手瞄具的視野內框選目標鎖定，發射飛彈後僅需維持框選目標在視野內即可，無需如M220瞄具需要持續將目標維持在十字線中央，雖不如標槍飛彈能射後不理，但精準度扔能大幅提升。

在今日夜間射擊的科目中，陸軍總計發射12枚庫存屆壽的拖2A式反戰車飛彈。陸軍表示，夜間射擊同本日間射擊為鑑測前的練習，除1枚因啟動馬達故障落海，其餘在ITAS的輔助瞄準之下，剩餘11枚均命中1500公尺遠的靶船。顯示射手經過相當訓練後，即使並非新式的拖2B，只要彈體狀況妥善，仍可保有相當高的命中率。

對於國軍新接裝搭載拖2B發射器的M1167悍馬車，後續拖2A的發射車的去處，現場官員表示雖然M41A7發射器相容拖2A與拖2B，但未來100輛拖2B的發射車，將只搭配拖2B飛彈並分配至各聯兵旅與教學單位。而現有的拖2A發射系統與載台，則是繼續搭配現存的拖2A飛彈，擬轉給後備的灘岸守備旅使用。

本次天馬操演除射擊拖2A的官兵是首次參與實彈射擊，射擊拖2B的射手則是納編已具備射擊經驗的官兵。步訓部教官陳韋元表示，拖式飛彈目前獲得簽證的訓期約是一月，拖2B的簽證則視同比照拖2A的時程，最晚會到五週，而拖2A與拖2B的簽證並不同。另位官員表示，未來拖式飛彈的訓練暫定將會採先2A、後2B的方式進行，也就是未來如果想要射擊拖2B飛彈，可能將會接受兩個月的訓練。而據了解未來天馬操演所使用的浮船靶，也因應未來拖2B的頂攻模式，必須在對地雷射與磁異感應器皆觸發之下才會引爆向下爆炸的裝藥，過去長久採用的直立十字靶將會改由傾斜的金屬靶取代。