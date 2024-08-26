快訊

獨／中信金公開收購新光金 「鋼鐵人」集體出動支持已有8%股權

體操／李智凱降級風波 國訓中心：預計回第二級 仍有訓練專屬團隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東天馬操演 新式拖式飛彈車首次實彈射擊訓練

攝影中心／ 記者陳正興／屏東採訪即時報導
國軍年度反裝甲操演天馬操演下午在屏東枋山靶場舉行，陸軍269旅M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，對海面進行射擊。記者陳正興／攝影
國軍年度反裝甲操演天馬操演下午在屏東枋山靶場舉行，陸軍269旅M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，對海面進行射擊。記者陳正興／攝影

國軍年度反裝甲操演天馬操演，8月26至27日在屏東枋山靶場實施。國防部邀請媒體今日前往採訪新式拖式飛彈實彈射擊訓練。這也是陸軍所採購100輛拖2B飛彈發射車抵台後，首次進行實彈操演，同時也是這批拖式飛彈發射器交裝後，首次實彈操演。

枋山靶場下午天氣陰雨，陸軍269旅四輛M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，一連發射17枚拖2A飛彈。前兩枚均精準命中位於1500公尺遠的靶船。但第三輛發射車瞄準射擊2000公尺遠的靶船時，則是提前落海。此次開放媒體拍攝的操演命中率為41%，其中2公里靶船的命中率為25%。對此成績，前往觀看操演的國防部長顧立雄表示，今日是練習日，要看明日鑑測的表現，官兵要先熟悉才能準，以後要多打。

M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統。記者陳正興／攝影
M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統。記者陳正興／攝影
國軍年度反裝甲操演天馬操演下午在屏東枋山靶場舉行，陸軍269旅M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，有飛彈不慎拖靶，在海面上爆炸。記者陳正興／攝影
國軍年度反裝甲操演天馬操演下午在屏東枋山靶場舉行，陸軍269旅M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，有飛彈不慎拖靶，在海面上爆炸。記者陳正興／攝影
M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統。記者陳正興／攝影
M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統。記者陳正興／攝影

國防部 實彈 拖式 顧立雄 飛彈

延伸閱讀

陸軍新拖式飛彈車天馬操演首射 舊彈新裝待磨合

海空軍年度最大操演今登場 F-16V、飛彈快艇進駐台東

國軍精準武器愛二、弓三實彈射擊 12年來首次開放

海空精準彈藥操演20日九鵬登場 將實彈射擊機密彈種

相關新聞

影／屏東天馬操演 新式拖式飛彈車首次實彈射擊訓練

國軍年度反裝甲操演天馬操演，8月26至27日在屏東枋山靶場實施。國防部邀請媒體今日前往採訪新式拖式飛彈車實彈射擊訓練。這...

缺很大！一年義務兵將下基地部隊卻缺人缺裝備 四步兵營幹部集體陳情

民進黨政府推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，今年復徵1年期義務役，目前已完成首批役男入伍訓，並分發陸軍步兵守備旅，最...

【即時短評】軍力調整難一蹴可幾 人員裝備盡缺為難志願役幹部

國軍兵力調整政策與裝備補充，在國軍現有制度下都非一蹴可幾，而必須需透過預算逐年支應、人員陸續入營，才能逐漸滿足部隊所需，...

義務役一年一訓下基地拖垮志願役 國防部研議分流

志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地「一年一訓」政策，嚴重響留營率。經本報會員新聞披露，參謀本部正研議將基地訓練周期，...

潛艦國造明年編20億「頭過身就過」？ 藍委批政治算計

潛艦國造受到各界關注，國防部預計耗資2840億台幣，建造7艘潛艦，共分14年執行。國民黨立委李彥秀認為，明年度預算僅編列...

陸軍新拖式飛彈車天馬操演首射 舊彈新裝待磨合

國軍年度反裝甲操演天馬操演，8月26至27日在屏東枋山靶場實施。今(26)日練習日，國防部邀請媒體採訪新式拖式飛彈車實彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。