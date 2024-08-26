影／屏東天馬操演 新式拖式飛彈車首次實彈射擊訓練

國軍年度反裝甲操演天馬操演，8月26至27日在屏東枋山靶場實施。國防部邀請媒體今日前往採訪新式拖式飛彈車實彈射擊訓練。這也是陸軍所採購100輛拖2B飛彈發射車抵台後，首次進行實彈操演，同時也是這批拖式飛彈發射器交裝後，首次實彈操演。

枋山靶場下午天氣陰雨，陸軍269旅四輛M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，一連發射17枚拖2A飛彈。前兩枚均精準命中位於1500公尺遠的靶船。但第三輛發射車瞄準射擊2000公尺遠的靶船時，則是提前落海。此次開放媒體拍攝的操演命中率為41%，其中2公里靶船的命中率為25%。對此成績，前往觀看操演的國防部長顧立雄表示，今日是練習日，要看明日鑑測的表現，官兵要先熟悉才能準，以後要多打。 M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統。記者陳正興／攝影 國軍年度反裝甲操演天馬操演下午在屏東枋山靶場舉行，陸軍269旅M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，有飛彈不慎拖靶，在海面上爆炸。記者陳正興／攝影 M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統。記者陳正興／攝影