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顧立雄視導天馬操演 勉反裝甲官兵先求熟、再求準

中央社／ 屏東縣26日電
國軍26日於屏東枋山實施天馬操演，新式的拖2B儎台（M1167型悍馬車）、M41A7 ITAS發射系統首次參演，並射擊舊式拖2A彈。（中央社）
國軍26日於屏東枋山實施天馬操演，新式的拖2B儎台（M1167型悍馬車）、M41A7 ITAS發射系統首次參演，並射擊舊式拖2A彈。（中央社）

國軍今天在屏東枋山地區實施天馬操演，並首度採新式拖2B儎台與M41A7 ITAS發射系統，實彈射擊舊式拖2A飛彈國防部顧立雄視導時勉勵參演反裝甲官兵，「先求熟，再求準」。

國軍8月20日至22日在屏東九鵬地區實施「海空軍精準飛彈射擊操演」，今天下午則在屏東枋山實施天馬操演，並首度以對美軍購的新式拖式2B儎台（M1167型悍馬車款）與M41A7 ITAS發射系統，實彈射擊舊式拖2A飛彈。

國防部下午邀請媒體實地採訪天馬操演，射擊採新式裝備對距岸2公里、1.5公里標靶，共射擊17發舊式拖2A彈藥；儘管枋山地區一度下起大雨，仍不影響官兵實彈射擊進度。

顧立雄實地視導時談及官兵表現表示，「要先求熟，再求準」，今天是練習賽（練習射擊），明天才是正式比賽（鑑測射擊）。

針對這次實彈射擊，步兵訓練指揮部副參謀長張友譯上校受訪說明，反裝甲部隊官兵平常僅能透過模擬器進行訓練，年度天馬操演不僅提供反裝甲官兵實彈射擊經驗，亦能藉由操演檢視駐地訓練成效，驗證受測官兵在處置作為、射擊程序的熟悉度。

至於新舊裝備差異，步訓部教官陳韋元上尉指出，相較於舊款，新款發射系統整合日夜間瞄準系統並具備主動雷射，在能見度良好情況下觀測距離可達到10公里，射手可藉由輔助追瞄閘門（track gate）鎖定目標，提高射手穩定度、增加命中率。

陳韋元表示，舊式裝備在飛彈發射後，射手必須抓緊控制盤穩定飛彈飛行軌跡，新裝備除仍須抓緊，還新增藉由閘門追瞄功能提升命中率，因此訓練時均要求射手一定要開啟輔助追瞄閘門功能。

陳韋元提到，射手操縱的新式發射器旁也新增防護鋼板，可抵禦7.62公厘以下口徑武器的攻擊，同時強化M1167型悍馬車的車身裝甲，具有良好的防護力。至於訓練時間，張友譯透露，新舊裝備均為1個月，但舊式裝備未來將逐漸汰除。

國軍拖式飛彈主要型號為拖2A，採直射方式攻擊，最大射程為3750公尺、初速每秒67公尺、最大速度每秒311公尺、穿甲厚度102.5公分，採半自動導引射擊模式。

另外，國軍也對美軍購拖2B新型號，拖2B具「頂攻」能力，採用更先進無線導引，不再受限拖2A的銅線導引，射程可達到4500公尺以上，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲本土防禦能力，目前M1167型悍馬車全數抵台、M41A7 ITAS發射系統部分抵台，新式彈藥年底前全數到貨。

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