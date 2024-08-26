陸軍新拖式飛彈車天馬操演首射 舊彈新裝待磨合

國軍年度反裝甲操演天馬操演，8月26至27日在屏東枋山靶場實施。今(26)日練習日，國防部邀請媒體採訪新式拖式飛彈車實彈射擊訓練。這也是陸軍所採購100輛拖2B飛彈發射車抵台後，首次進行實彈操演，同時也是這批拖式飛彈發射器交裝後，首次進行實彈操演。

今日下午枋山靶場天氣陰雨，陸軍269旅四輛M1167悍馬車搭載拖2B飛彈所使用的M41A7(ITAS)發射系統，一連發射17枚拖2A飛彈。前兩枚均精準命中位於1500公尺遠的靶船。但第三輛發射車瞄準射擊2000公尺遠的靶船時，則是提前落海，之後僅第8、10、12、13、14、17枚飛彈命中目標。供媒體拍攝的波次命中率為41%，其中2公里靶船的命中率為25%。

對於拖2B彈體至今仍0籌獲，本次操演雖邀媒拍攝新式裝備操演，但礙於無2B飛彈可用，因此發射的仍是照既定流路推陳的線導型拖2A舊彈，不免感到新瓶裝舊酒。國防部長顧立雄6月時在立院曾表示，拖2B飛彈將於年底全部交裝。今日練習日也特地至枋山靶場視導並慰問官兵。對於媒體詢問視導操演是否滿意，顧立雄表示：今日是練習日，要看明日鑑測的表現，官兵要先熟悉才能準，以後要多打。