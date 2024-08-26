美機動輔訓團來台授課 管碧玲：應對中國灰色戰略
美國海岸防衛隊機動輔訓團受邀來台實施「海域執法教官養成班－第2階段訓練」；海委會主委管碧玲表示，應對中國灰色地帶戰略挑釁行為，盼藉交流提升海巡戰術與戰略思維，鞏固印太地區安全與和平。
海洋委員會發布新聞稿指出，為提升勤務人員本職學能、擴展國際視野及強化台美交流，由美國在台協會（AIT）協助下，邀請美國機動輔訓團教官來台授課。
課程今天舉辦開訓典禮，展開為期10天訓練，透過美方教官經驗分享，重點培育台灣及馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯等友好國家種子教官，提升海巡人員海域執法能力、降低執法風險，最大化海巡勤務能量及國際合作交流。
管碧玲表示，應對中國灰色地帶戰略挑釁行為，海巡署保持高度警戒與專業精神，人員必須提升戰術、戰略思維，以應對各方挑戰，捍衛民主、自由與法治等普世價值。
管碧玲指出，教官養成班能提升海巡人員技術能力，強化台美雙方協調合作，並與友好國家攜手共同捍衛印太地區安全與和平。
美國在台協會安全合作辦公室組長金鎮泰表示，台灣在「灰色地帶」戰術與特殊海域執法情境因應中，扮演舉足輕重角色，凸顯安全援助訓練計畫重要性。
金鎮泰指出，這次專業訓練課程皆由美國經驗豐富且專注教學教官所提供，盼藉機動輔訓團機制，強化台灣跨單位共同海域防衛能力，期待與海巡署持續合作建構能量。
海委會表示，美國海岸防衛隊機動輔訓團自民國98年起，指派教官逐年來台授課，訓練課程包含非法、未報告、不受規範漁業行為、海事搜救規劃、公海登檢、港口安全防護與防恐、災害事故現場指揮應變機制等；歷年邀請國際學員參加，促進國際交流、擴大訓練成效及深化友好國家邦誼。
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