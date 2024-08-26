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【即時短評】軍力調整難一蹴可幾 人員裝備盡缺為難志願役幹部

聯合報／ 本報記者洪哲政
國軍打擊旅、地區指揮部與步兵守備旅，至少有40個以上的營級單位，現階段陸軍地面部隊基地訓練場地，除陸軍部隊訓練北區、南區測考中心與砲兵測考中心，復徵義務役後，訓量大增。圖為示意。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
國軍打擊旅、地區指揮部與步兵守備旅，至少有40個以上的營級單位，現階段陸軍地面部隊基地訓練場地，除陸軍部隊訓練北區、南區測考中心與砲兵測考中心，復徵義務役後，訓量大增。圖為示意。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

國軍兵力調整政策與裝備補充，在國軍現有制度下都非一蹴可幾，而必須需透過預算逐年支應、人員陸續入營，才能逐漸滿足部隊所需，達成建軍目標。過去層峰與國安高層急於應付美方擴軍增兵要求，無視當前少子化與招募不易的體質，輕易允諾政策需索，造成如今部隊缺裝窘境，讓部隊幹部連過去借裝備、調人員來充門面下基地的「偷吃步」都沒有管道。國防預算案額度年年增高，卻沒有辦法解決基層部隊基本裝備獲得，在新年度國防預算額度又將創新高下，形成諷刺。

國軍打擊旅、地區指揮部與步兵守備旅，至少有40個以上的營級單位，現階段陸軍地面部隊基地訓練場地，除陸軍部隊訓練北區、南區測考中心與砲兵測考中心，復徵義務役後，訓量大增。陸軍司令部證實，今年首波義務役男所屬步兵旅，將以營級為單位，9月將分赴陸軍北區、南區聯合測考中心下基地。

國防部因應開徵義務役，要求須「1年1訓」下基地13周，測考中心容量已十分窘迫，國防部因此已將原下基地施測的「普測」項目，如部隊體能、作戰計畫及戰備任務書面鑑測等，改提前在部隊駐地施測，減少部隊進駐基地時間，以空出流路。

陸軍部隊下基地分為營級、連級，砲兵部隊如軍團砲兵部分須以連級為單位進入基地。部隊一般先實施普測，施訓後進行期中、期末測驗，若部隊普測就不通過，成績未達標，進駐基地期間無法達成戰訓要求，部隊就必須退訓，回到駐地重新整訓，明年再來。營級單位若遭退訓，對中校營長資歷而言將蒙上汙點，影響人事晉升積分。據了解，這4個接訓義務役男的步兵營，遭遇部隊結構上無法自行解決的缺裝問題，向上級反應未果，無異於戰時硬派遣裝備不齊的部隊上戰場，困窘之境令人扼腕。這也是幹部無奈出此下策，向體制外求援的原因。

不管是義務役下基地「一年一訓」，兵力組織擴編裝備能否跟上擴編速度、義務役入營可能對志願役主戰部隊產生內耗等問題，早在義務役復徵前，學界已提前示警。但軍方為達成政策目標，無條件配合，如今苦果正逐漸浮現。在新年度國防預算案大幅針對武器硬體建設而增加額時，基層的無米之炊，國防部看到了嗎？

國防部 義務役 陸軍

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