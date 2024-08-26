缺很大！一年義務兵將下基地部隊卻缺人缺裝備 四步兵營幹部集體陳情

民進黨政府推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，今年復徵1年期義務役，目前已完成首批役男入伍訓，並分發陸軍步兵守備旅，最快9月起就要陸續隨部隊接受13周「基地訓練」。但率領這些役男的四位步兵營領導幹部，日前具名共同向立法院遞出書面說明，集體陳情痛陳部隊短少裝備，無法達到進訓標準，驚動國防部與國安單位。

今年1年期義務役開徵前，負責接訓義務役陸續於去年復編的陸軍步兵新訓旅，其實就呈現基層幹部不足現象，中少尉與上士班長最缺。據了解，經軍方補充，幹部平均編現比也不過7成左右，勉強完成今年第一批3500名義務役男入伍訓練後，目前大多分發陸軍步兵旅，現正實施駐地與專精訓練，合計15週，9月起將陸續實施關鍵的13週「基地訓練」。

據悉，今年底準備陸續下基地4個步兵營級單位，因營上裝備、領導幹部不足，部隊戰訓難以運作，若進入基地勢必鎩羽而歸，無法通過鑑測。四位步兵營長在軍中四處陳請上級支援解決無果下，領導幹部無奈於月前聯名集體向某位資深國防立委陳情，痛陳部隊裝備現況根本無法執行基地訓練。

據了解，領導幹部們反映，部隊連營普遍缺乏構連、指揮部隊使用的通信機，兵員機動的中型戰術輪車、防災用的消防車等裝備。而這些裝備缺裝，無法通過基地裁判官的裝備檢查，達不到進訓基地條件。且這四個步兵營，部隊結構多為義役士兵，是復徵1年期義務役男首批下基地的單位，成敗在兵力調整政策上具備指標性，但經協調反映後，軍團卻無法及時解決問題，幹部被迫採制度外管道反映協調。

據證實，資深國防立委國會辦公室日前曾召開協調會，找來陸軍高司試圖了解如何協助解決問題。軍方簡單回覆稱，陸軍司令鍾樹明十分重視此事，已要求戰訓處編組聯合輔導組至單位了解實際問題，並每週召開管制會議協助解決。但立委辦公室表示，高司要協助進訓單位發掘問題、解決問題，而不是找出問題，又要求進訓單位自己解決。立委明確建議可協助南北測考中心各建置一套步兵營下基地所需裝備，讓進訓單位可以借用。提醒不要再讓領導幹部陷無米之炊窘境，甚至因此讓官兵申訴不斷，產生政治效應。

對於步兵營領導幹部具名向立法院陳情一事，國防部與陸軍司令部未多做回應。但對陸軍步兵營下基地裝備不足部份，國防部表示，將採平衡調撥及建案籌補等方式獲得，確保步兵旅基訓任務順遂；裝備補充屬建案項目納入五年兵力整建計畫，所需預算採分年編列支應、分階段獲得；而為滿足步兵旅基地訓練需要，軍團依其進訓標準，針對一般裝備已主動完成平衡調撥；另陸軍司令部已規劃步兵旅逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。