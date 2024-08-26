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義務役一年一訓下基地拖垮志願役 國防部研議分流

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地「一年一訓」政策，嚴重響留營率。經本報會員新聞披露，參謀本部正研議將基地訓練周期，調整為志願役主力部隊「一年半一訓」，義務役則維持「一年一訓」。圖／取自取自中華民國陸軍臉書粉專
志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地「一年一訓」政策，嚴重響留營率。經本報會員新聞披露，參謀本部正研議將基地訓練周期，調整為志願役主力部隊「一年半一訓」，義務役則維持「一年一訓」。圖／取自取自中華民國陸軍臉書粉專

志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地「一年一訓」政策，嚴重響留營率。經本報會員新聞披露，參謀本部正研議將基地訓練周期，調整為志願役主力部隊「一年半一訓」，義務役則維持「一年一訓」。

針對志願役部隊下基地周期的調整，國防部表示，考量常備部隊常年遂行各項戰演訓任務，戰鬥職能與經驗得以累積，守備部隊受役期限制，須藉反覆訓練維繫戰力，國防部將擬定最妥適訓練週期，以維繫戰力不墜並兼顧官兵權益。

依強化全民國防兵力結構調整方案，今年開徵的1年期義務役，入伍1年期間，必須完成8周入伍訓練、8周駐地訓練、7周專精訓練、13周基地訓練、聯合演訓6周週，合計52周。面對外界質疑義務役經常將時間花在灑掃除、整理內務，國防部尤其承諾：一定會讓役男退役前完成基地訓練，藉以凸顯役期訓練的精實。

因應兵役制度調整，為配合義務役男役期內接受完整基地訓練，國防部去年即下令全國軍地面部隊基地訓練週期，自今年起調整為1年1訓，配合義務役訓練週期。但此舉造成志願役地面部隊周年戰訓不斷，部隊長期無法留在駐地，而部隊專精、基地訓練期間，不但處於受測的緊繃狀態，慰勞假與外散宿暫停無法正常實施，志願役官兵無法正常生活兼顧家庭，影響留營意願。

根據國防部允諾，義務役男入營後，政策既要讓1年義務役官兵都能具備「基地訓練」的經驗，其實只要在義務役官兵完成新訓、下部隊時，「優先」分配到即將實施基地訓練的單位，即能符合要求。但蔡政府時期的國防部一板一眼，造成部隊沉重負荷與兵力不足的惡性循環。基層呼籲放寬基地訓練週期至「兩年一訓」，比照現行後備軍人教召，也是兩年一訓，讓志願役官兵，每兩年至少有一整年的時間，可以固定待在駐地，正常操課、戰備、休假、外散宿，履行對家人、伴侶的照顧與承諾，而不會對生活充滿著高度不確定性，以利規劃生涯，才能留住人才、創造理想服役環境。

此節經披露，參謀本部會同聯7訓練次長室進行研議，初步規劃調整志願役主力部隊下基地「一年半一訓」，義務役則維持「一年一訓」。

國防部 志願役 義務役

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