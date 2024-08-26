23中共機艦出海 6軍艦5公務船持續台海周邊活動

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計23架、艘次中共機艦擾台，其中包含有5艘中共公務船持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨(25)日清晨到今(26)日清晨6點為止，共計偵獲共機12架次、共艦6艘次及公務船5艘持續在台海周邊活動，其中6架次共機跨越海峽中線及其延伸線進入中部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7點33分到下午5點04分為止，有9架次共軍主、輔戰機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，曾跨越中線距離基隆西方約86浬，在南部曾跨越中線最近距離鵝鑾鼻西北方135浬。

同時從昨天上午8點19分到下午5點35分，發現有輔戰機及無人機2架進入我西南空域活動，最近時距離鵝鑾鼻西南約52浬。東部海域方面，則在上午8點49分到10點40分偵獲直升機1架出現在台東東方約52浬的海上。