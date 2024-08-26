邵維揚中將屆齡退伍 潛艦國造如何往前推動軍方傷腦筋

海軍中將邵維揚負責潛艦國造工程，由於年齡即將屆滿中將服役最大年限60歲，海軍內部傳出，海軍司令唐華希望將邵維揚延長中將役期，繼續推動潛艦國造。海軍司令部說，邵維揚延長役期與否，是國防部權責，邵維揚負責的潛艦國造任務，不一定只有延役一個方式，轉任文職繼續推動，也是一個方向。

國防部參事邵維揚中將原為海軍研究發展中心少將主任，是目前軍方檯面上將領，除了國安會諮詢委員黃曙光之外，參與潛艦國造任務最久的一位將領，但因為陸海空軍軍官士官服役條例規定，少將服役年齡57歲，幾年前軍方為了持續推動潛艦國造任務，將邵維揚改調國防部，占中將缺，藉此繼續留任邵維揚，以便推進潛艦國造。現在邵維揚因為中將最大服役年齡為60歲，再次面臨屆齡退伍問題。

軍方為了如何留下邵維揚傷透腦筋，主張設法留任邵維揚的看法占多數，但也有一派認為考慮留任邵維揚之外，不該為了潛艦國造，破壞軍事將領升遷的正常管道，讓邵維揚的中將役期延長，更何況法律僅給予參謀總長有延任的空間，其他職務將領並無這個規定。

對於軍方傳聞海軍規畫延長邵維揚的中將役期，海軍否認。海軍誰指出，邵維揚役期延長與否，這是國防部權責，但是爭取邵維揚繼續負責推動潛艦國造工程的後續進度，不只有延役一個方式，還可以轉任文職，繼續擔負這項任務。

為了邵維揚是否延役的討論，也在海軍內部波及海軍司令唐華，有些人士認為這是否與唐華也希望以潛艦國造任務為由，延任海軍司令任期有關，據指出，唐華並無此想法，軍方內部的傳聞，實為空穴來風。