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美國新「陸戰隊一號」總統專用直升機 藏有台灣元素

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
2022年，VH-92在VMX-1中隊75周年隊慶上飛行。圖／美國海軍檔案照
2022年，VH-92在VMX-1中隊75周年隊慶上飛行。圖／美國海軍檔案照

美國陸戰隊日前正式接收最後一架由新一代「陸戰隊一號」總統專用直升機，這款VH-92A「愛國者」(Patriot)行政專機由美國賽考斯基公司生產的S-92中型直升機改良而來，特別的是，台灣的漢翔公司也參與生產S-92的機頭與駕駛艙，使得這款美國總統的新座機，也帶有一絲「台灣元素」。

美國洛克希德‧馬丁公司於19日宣布，美國陸戰隊已經正式接收第23架、也是最後一架VH-92A總統行政專機。同一天，美國總統拜登夫婦也搭乘VH-92A飛抵芝加哥參加民主黨全國黨代表大會，顯示美國總統新一代「陸戰隊一號」專機的的換裝計畫歷經波折，已經進入新的一頁。

美國陸戰隊現役總統行政專機主力為1970年代服役的VH-3D海王(Sea King)式直升機，由於服役已久，美軍在1988年引進衍生自UH-60飛鷹直升機的VH-60N，不過黑鷹系列雖然飛行性能優異，但機艙採戰術通用直升機的設計，空間過於侷促低矮，作為總統專機的形象反而不如前一代的海王式氣派，始終難以取代前者。

據外電報導，美國政府在2001年911事件後起動新機採購計畫，最初由歐洲研發的EH-101三引擎大型直升機得標，不過由於進度延宕及性能問題，研發經費從2005年起翻倍成長至2009年達到130億美元，使得歐巴馬政府任內取消這項VH-71的採購計畫。

2014年美國海軍部重新選定由賽考斯基公司以S-92中型直升機研發的VH-92A，取代當時在役的10架VH-3D及6架VH-60N，全案共計生產2架原型機及21架量產機，於2019年進入小批量生產，2021年12月28日達到初始戰力(IOC)，並在今年8月全數交機完畢。

VH-92A衍生自賽考斯基公司生產的S-92直升機，搭載2具奇異公司CT7-8A6渦輪軸發動機，並設有後開式貨艙門可供人員及貨物進出，同時為了作為總統專機，也加裝新型加密通訊系統。全機除2名飛行員外可搭載18名乘客。

不過，雖然VH-92A已經全數交機，但是2018年首次在白宮南草坪試降時曾發生引擎高溫廢氣損壞草皮的狀況，至今都未證實已獲得全面改善，8月19日雖然已經首次搭載拜登總統，不過拜登夫婦由白宮出發時仍搭乘舊式VH-3D海王式直升機，或許VH-92A的問題尚未完全解決使得執勤範圍仍有限制。

特別的是，漢翔航空從賽考斯基公司推出S-92以來就參與負責生產S-92的機頭、駕駛艙及儀表板，多年來也不只一次標榜「參與製造美國總統專用直升機」；不過這一次面對VH-92A全數交機，漢翔公司態度相對保守，只強調身為S-92機首段的全球唯一商源，並且持續供應洛馬公司各項飛機零件，但是對參與VH-92A的生產並沒有進一步說明。

事實上，美國總統行政機隊的「台灣元素」不僅有陸戰隊一號直升機，美國空軍現有編號09-0015的波音757行政專機(美國空軍型號C-32A)，其前身其實為遠東航空編號B-27001的757客機，2006年離台後輾轉由美國空軍購入改裝成為供副總統、國務卿等級官員搭乘的行政專機，不過美國前總統川普任內也喜好搭乘C-32A跑國內行程，因此09-0015也曾多次擔任「空軍一號」總統專機的任務。

2018年VH-92試降白宮南草坪。圖／DVIDS網站
2018年VH-92試降白宮南草坪。圖／DVIDS網站
漢翔航空公司生產線上的S-92機頭段及駕駛艙，漢翔已生產超過300具S-92機首段。圖／漢翔公司提供
漢翔航空公司生產線上的S-92機頭段及駕駛艙，漢翔已生產超過300具S-92機首段。圖／漢翔公司提供

直升機 美國

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