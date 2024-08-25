快訊

勞保費率要調了！千萬勞工明年負擔增 平均每年加「這麼多」

白營掀茶壺風暴？蔡壁如叫陣「戰狼」拚2026 陳智菡酸不得參與黨務

高雄三角窗素食店陷火海 疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍

桃機無人機偵防系統建置延遲 監院促檢討改進

中央社／ 台北25日電

監委林文程指出，桃園機場在民國108年到112年5月間，共7次因無人機侵擾造成跑道暫停起降，事後雖已委託中科院建置偵防系統，但因國際戰事影響而缺料，第2期裝備架設進度遲延，有待檢討改善。

監察院最新公告，日前通過林文程所提調查報告指出，因遙控無人機闖入機場或航道，導致機場暫停起降事件頻傳，據統計，108年到112年5月底止，桃園機場計有7次遭無人機侵擾，造成全場跑道暫停起降，平均每次暫停約37分鐘，且都未能查獲無人機操作人。

林文程說，桃機公司在111年3月參訪台北航空站無人機偵測及防制系統後，於112年2月決標給國家中山科學研究院並簽約「桃園機場無人機偵防勞務委託案」，全案總經費新台幣1.95億元，履約期限5年，從112年3月1日到117年2月29日止，分成裝備架設及操作2階段。

林文程表示，桃園機場無人機偵防系統第1期已在112年6月建置完成2套偵測設備，第2期原預計113年3月底完成，但因部分需由國外供應的零組件，受國際戰事影響而缺料，造成執行進度落後，計畫期程恐有遲延。

林文程說，112年6月1日已建置完成2套射頻偵測系統、2套手持式干擾器，並在112年8月25日運用航機空檔，共執行4處偵測與使用手持式干擾器干擾驗測，平均每處驗測時間約5分鐘，驗測結果合格。

林文程指出，其中3處驗測地點在10秒內偵獲無人機，但第4處位於西南角防爆坑，費時82秒才偵測到無人機，驗測結果雖合格，但驗測地點囿於地形地物的限制影響偵蒐時間，也凸顯偵測盲區問題，有待檢討改善。

林文程表示，松山與桃園機場的偵防系統已能偵測無人機飛行軌跡及操作人位置，但區域聯防查處人員趕赴現場時，操作人多已離開，以致查獲率仍低；且小型無人機未納入註冊管理範圍，因此無法查詢無人機的所有人，交通部應檢討改進。

另外，林文程說，桃機公司建置的偵防系統是以商用及消費型無人機為防制目標，針對入侵機場四周禁止或限制區域的無人機進行通報，並啟動區域聯防查處。

林文程指出，但軍用無人機操控模式多元，隨新興科技引入更加難以因應，不僅威脅飛航安全，也有影響國防安全之虞，亟待落實無人機防制演練，以維護國家關鍵基礎設施的營運韌性。

林文程 桃園機場 監察院

延伸閱讀

烏國獨立日 拜登送1.25億元反裝甲飛彈、反無人機等新軍援

矽谷國際童玩節吸客近2萬人 台灣無人機領風騷

真主黨對以色列首波報復！320枚火箭、無人機 以宣布48小時緊急狀態

真主黨出動大批無人機攻擊 以色列進入緊急狀態

相關新聞

美國新「陸戰隊一號」總統專用直升機 藏有台灣元素

美國陸戰隊日前正式接收最後一架由新一代「陸戰隊一號」總統專用直升機，這款VH-92A「愛國者」(Patriot)行政專機...

反裝甲「天馬操演」明登場 拖2B載台首次夜間實彈射擊

國軍年度重要演訓之一的「天馬操演」明天將在屏東枋山登場，進行拖式反裝甲飛彈實彈射擊，今年由於對美採購的拖式2B(TOW ...

20中共機艦出海 最近距鵝鑾鼻西南52浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計20架、艘次中共機艦繞台。其中7架共機跨越海峽中線進入西南空域活...

現代版紅豬／1950年代美軍水上飛機計畫 為何失敗收場？

日本動畫大師宮崎駿的作品「紅豬」所帶來的浪漫想像，是能飛天亦可下海的飛艇。20世紀前半，水上機比陸上機有更大的航空運輸市場。波音1938年推出307客機與314飛艇，後者更重達38.12噸，將近前者的兩倍。 資深記者程嘉文帶你回溯當年，陸地機場跑道的長度與強度，無法承受太重的飛機，而海面「跑道」不受限制的寬廣年代。

國防經費向上提升 林佳龍：台灣願為世界安全做出貢獻

外交部長林佳龍昨中午在外交部設宴款待美國前駐聯合國常任代表海理（Nikki Haley）大使及訪團，他除了感謝海理應邀來...

賴總統823赴金門 共軍「戰備警巡」無人機恐入我24浬範圍

昨天是八二三台海戰役66周年紀念，賴清德總統一早就搭專機飛往金門主持紀念活動。不過，昨天海峽與台灣周邊上空並不平靜；依據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。